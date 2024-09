Gyorsulóban a befektetési ingatlanok áremelkedése (x)

Befektetési céllal vásárolt ingatlanok értékének alakulása a vidéki városokban, négyzetméterár/százalék / Fotó: ankerproperty.com

A számokat elemezve láthatjuk, hogy a fővárosban a Pesti oldalon vannak a legjobban teljesítő kerületek, sőt a pálmát Pesterzsébet vitte el, ami még jóindulattal sem mondható hagyományosan presztízslokációnak. A magyarázat az árszintekben, illetve abban van, hogy a Budai oldallal ellentétben a Duna bal partján lévő kerületekben még több a tartalék a növekedésre. Ott ugyanis egy 20-30 százalékos drágulást is elvisel a piac az alacsonyabb bázis-négyzetméterárak miatt, míg az eleve a megfizethetőség (és persze az észszerűség) határán egyensúlyozó Budai hegyvidék vevői legfeljebb a 9-10 százalékot fogadják el.

Országos kitekintésben Tatabánya jó teljesítménye meglepheti az ingatlanpiaci történéseket figyelőket, ahogy az is, hogy Sümeg beelőzte Tihanyt, igaz, csak 2 százalékponttal. Itt a helyezések alakulása részben a fővárosi kerületekéhez hasonlóan a kiindulóárak miatt lett ilyen, de Szeged, Pécs és Győr vonatkozásában az egyetemek jelenléte felülírja a magas árak okán kialakuló ellenérzéseket. Ami aztán végül vásárlásban realizálódik, hiszen a szülők nem vehetnek lakásokat a sokkal kedvezőbb árakkal bíró városokban, ha az egyetemek nem ott vannak.

A befektetők számára vásárláskor lényeges szempont a hasznosítási stratégia, hogy a három közül melyik metódust választják: a megveszem-tartom-eladom, megveszem-felújítom-eladom vagy a megveszem-felújítom-kiadom folyamatot akarják-e végigvinni. Az Anker Property Ltd. esetében a megveszem-tartom-eladom hívei vannak túlnyomó többségben, ezért is vált gyakorlattá, hogy az értékesített ingatlanok hathavonta átesnek egy monitoringon, amelyből kiderül, hogy ügyfeleik ingatlanvagyonának értéke hogyan alakult. Ennek köszönhetően a lakáspiaci léptékkel mérten, időben tudnak reagálni a változásokra, és akár realizálhatják is az addig elért profitot.