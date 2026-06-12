Az új építésű lakások várható értéknövekedése Budapesten
Amikor lakásvásárláson gondolkodunk, az egyik legfontosabb szempont a várható értéknövekedés, amelynek dinamikáját több tényező – az építkezés fázisai, a technológiai felszereltség és a lokáció – együttesen határozza meg. Ahhoz, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk meg, érdemes megérteni, hogyan dolgozik a pénzünk a kivitelezés megkezdésétől egészen a használatbavételig.
Az értéknövekedés dinamikája
Ha már a tervezési fázisban belépünk a projektbe, jelentős pénzügyi előnyre tehetünk szert, hiszen a fejlesztők a pre-sale időszakban jellemzően a későbbi piaci árnál kedvezőbb feltételeket kínálnak. Ennek oka egyszerű: az építkezés kezdeti szakaszában még magasabb a projekt kockázata, a vevői bizalmat pedig árengedménnyel honorálják. Ahogy halad előre a kivitelezés – elkészül az alapozás, szerkezetkész lesz az épület, majd megkezdődnek a szakipari munkák –, úgy emelkedik fokozatosan a négyzetméterár is.
Tapasztalni fogjuk, hogy az értéknövekedés ideális piaci körülmények között elérheti a 15-20 százalékot a vásárláskori árhoz képest. Ez a növekmény két komponensből áll: egyrészt a kockázatvállalásért járó prémiumból, másrészt a piaci árak természetes, inflációt gyakran meghaladó emelkedéséből. Amikor egy lakópark eléri a használatbavételi engedélyezés szakaszát, már egy kész, azonnal birtokba vehető termékről beszélünk, amelyért a piacon már a teljes, aktuális értéket kell megfizetni. Ha tehát a profitmaximalizálás a cél, az építési fázisok előrehaladása a tőke gyarapodását jelenti, feltéve, hogy a projekt indításakor léptünk be a piacra.
Mik az értéknövelő tényezők?
A mai ingatlanpiacon már nem elég a jó elhelyezkedés; a technológiai tartalom vált az értékmegőrzés egyik legfőbb garanciájává. Amikor új építésű lakást keresünk, látni fogjuk, hogy a modern lakóparkok már alapfelszereltségként kínálnak olyan megoldásokat, amelyek néhány éve még luxusnak számítottak. A legfontosabb ezek közül a fenntartható energetikai rendszer. A hőszivattyús fűtési és hűtési megoldások alacsony rezsiköltséget biztosítanak, ráadásul az ingatlan jövőbeli piaci pozícióját is védik. A fenntartható forrásokra támaszkodó, korszerű otthonok évtizedes távlatban is megőrzik piaci pozíciójukat, szemben az elavult gázfűtéses technológiával, amely folyamatosan veszít vonzerejéből.
Ezt a hosszú távú értékállóságot egészítik ki az okosotthon-rendszerek, amelyek jelentősen növelik a lakás kényelmét a bérlői és vásárlói szegmensben. A zöldmegoldások alkalmazása – mint a napelemek, a szürkevíz-hasznosítás vagy a magas hatékonyságú hőszigetelés – pedig segít megfelelni az egyre szigorodó uniós és hazai energetikai elvárásoknak, például a legalább A vagy A+ energetikai besorolás követelményeinek, így elkerülhetővé válnak a későbbi, kényszerű és költséges korszerűsítések.
Mely kerületekben van a legnagyobb potenciál?
A főváros egyes negyedei kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkeznek. Az új lakóparkok Budapesten ma már olyan feltörekvő zónákban koncentrálódnak, amelyek a szisztematikus városrehabilitáció hatására váltak prémium célpontokká. A minőségi életterek kialakítására törekvő ingatlancsoport projektjei kiváló példák erre a trendre: a lakások a Rezideótól éppen ezt a tudatos építkezést képviselik, hiszen a gondos helyszínválasztás már önmagában megalapozza az ingatlan hosszú távú értékállóságát.
A fővárosban különösen az alábbi kerületekben érdemes szétnézni befektetési céllal vagy hosszú távú otthonteremtési szándékkal.
- XI. kerület: Újbuda népszerűsége töretlen a kiváló egyetemi kapcsolatok, az informatikai szektor jelenléte és a Kopaszi-gát közelsége miatt.
- VIII. kerület: Józsefváros rehabilitált részei az elmúlt évek leglátványosabb fejlődését produkálták, a belváros közelsége pedig folyamatos értéknövekedést garantál.
- XIV. kerület: Zuglóban a természetközeli atmoszféra és a központ gyors megközelíthetősége optimális egyensúlyt kínál az otthonkeresőknek.
- IV. kerület: Újpest a Duna-part közelsége, a kiváló metrókapcsolat, a Váci úti irodafolyosó elérése és a folyamatban lévő zöldövezeti városrehabilitáció miatt vált a vásárlók és befektetők új kedvencévé.
- XIII. kerület: Angyalföld és Újlipótváros a modern városi élet szimbóluma, ahol a folyamatos fejlesztések garantálják a likviditást.
- XV. kerület: A külsőbb kerületek feltörekvő csillaga, ahol kedvezőbb áron lehet hozzájutni magas minőségű, új építésű otthonokhoz.
A hosszú távú megtérülés receptje
Az új építésű ingatlan az egyik legstabilabb eszköz, amellyel védekezhetünk az infláció ellen, miközben folyamatos bevételt generálhatunk. A hosszú távú megtérülés szempontjából ugyanis egy modern lakás bérbeadhatósága összehasonlíthatatlanul jobb, mint egy régebbi típusú ingatlané. A bérlők ma már keresik a minőséget: az alacsony fenntartási költségek, a lift, a mélygarázs és a tiszta, rendezett lakókörnyezet olyan előnyök, amelyekért hajlandóak magasabb bérleti díjat fizetni, ami kiszámítható cash-flow-t és magasabb éves hozamot jelent.
A befektetés biztonságát azonban az építkezés mögött álló fejlesztő hitelessége is meghatározza. A minőségi kivitelezés ugyanis csökkenti az amortizációt és a karbantartási igényt, ami hosszú távon jelentős összegeket hagy a zsebünkben.
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