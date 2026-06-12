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Zugló
új építésű lakás
Újbuda
ingatlanár

Az új építésű lakások várható értéknövekedése Budapesten

Az ingatlanpiac az elmúlt évtizedben az egyik legstabilabb és legjövedelmezőbb befektetési formává vált Magyarországon, különösen a fővárosban. Ha ma körülnézünk Budapesten, lépten-nyomon darukat és épülő negyedeket láthatunk, ami nem véletlen: a kereslet az új építésű otthonok iránt töretlen.
2026.06.12, 08:45
Frissítve: 2026.06.12, 09:03
Fotó: Rezideo lakásfejlesztés látványtervek

Amikor lakásvásárláson gondolkodunk, az egyik legfontosabb szempont a várható értéknövekedés, amelynek dinamikáját több tényező – az építkezés fázisai, a technológiai felszereltség és a lokáció – együttesen határozza meg. Ahhoz, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk meg, érdemes megérteni, hogyan dolgozik a pénzünk a kivitelezés megkezdésétől egészen a használatbavételig.

Az értéknövekedés dinamikája

Ha már a tervezési fázisban belépünk a projektbe, jelentős pénzügyi előnyre tehetünk szert, hiszen a fejlesztők a pre-sale időszakban jellemzően a későbbi piaci árnál kedvezőbb feltételeket kínálnak. Ennek oka egyszerű: az építkezés kezdeti szakaszában még magasabb a projekt kockázata, a vevői bizalmat pedig árengedménnyel honorálják. Ahogy halad előre a kivitelezés – elkészül az alapozás, szerkezetkész lesz az épület, majd megkezdődnek a szakipari munkák –, úgy emelkedik fokozatosan a négyzetméterár is.

Tapasztalni fogjuk, hogy az értéknövekedés ideális piaci körülmények között elérheti a 15-20 százalékot a vásárláskori árhoz képest. Ez a növekmény két komponensből áll: egyrészt a kockázatvállalásért járó prémiumból, másrészt a piaci árak természetes, inflációt gyakran meghaladó emelkedéséből. Amikor egy lakópark eléri a használatbavételi engedélyezés szakaszát, már egy kész, azonnal birtokba vehető termékről beszélünk, amelyért a piacon már a teljes, aktuális értéket kell megfizetni. Ha tehát a profitmaximalizálás a cél, az építési fázisok előrehaladása a tőke gyarapodását jelenti, feltéve, hogy a projekt indításakor léptünk be a piacra.

Mik az értéknövelő tényezők?

A mai ingatlanpiacon már nem elég a jó elhelyezkedés; a technológiai tartalom vált az értékmegőrzés egyik legfőbb garanciájává. Amikor új építésű lakást keresünk, látni fogjuk, hogy a modern lakóparkok már alapfelszereltségként kínálnak olyan megoldásokat, amelyek néhány éve még luxusnak számítottak. A legfontosabb ezek közül a fenntartható energetikai rendszer. A hőszivattyús fűtési és hűtési megoldások alacsony rezsiköltséget biztosítanak, ráadásul az ingatlan jövőbeli piaci pozícióját is védik. A fenntartható forrásokra támaszkodó, korszerű otthonok évtizedes távlatban is megőrzik piaci pozíciójukat, szemben az elavult gázfűtéses technológiával, amely folyamatosan veszít vonzerejéből.

Ezt a hosszú távú értékállóságot egészítik ki az okosotthon-rendszerek, amelyek jelentősen növelik a lakás kényelmét a bérlői és vásárlói szegmensben. A zöldmegoldások alkalmazása – mint a napelemek, a szürkevíz-hasznosítás vagy a magas hatékonyságú hőszigetelés – pedig segít megfelelni az egyre szigorodó uniós és hazai energetikai elvárásoknak, például a legalább A vagy A+ energetikai besorolás követelményeinek, így elkerülhetővé válnak a későbbi, kényszerű és költséges korszerűsítések.

Mely kerületekben van a legnagyobb potenciál?

A főváros egyes negyedei kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkeznek. Az új lakóparkok Budapesten ma már olyan feltörekvő zónákban koncentrálódnak, amelyek a szisztematikus városrehabilitáció hatására váltak prémium célpontokká. A minőségi életterek kialakítására törekvő ingatlancsoport projektjei kiváló példák erre a trendre: a lakások a Rezideótól éppen ezt a tudatos építkezést képviselik, hiszen a gondos helyszínválasztás már önmagában megalapozza az ingatlan hosszú távú értékállóságát.

A fővárosban különösen az alábbi kerületekben érdemes szétnézni befektetési céllal vagy hosszú távú otthonteremtési szándékkal.

  • XI. kerület: Újbuda népszerűsége töretlen a kiváló egyetemi kapcsolatok, az informatikai szektor jelenléte és a Kopaszi-gát közelsége miatt.
  • VIII. kerület: Józsefváros rehabilitált részei az elmúlt évek leglátványosabb fejlődését produkálták, a belváros közelsége pedig folyamatos értéknövekedést garantál.
  • XIV. kerület: Zuglóban a természetközeli atmoszféra és a központ gyors megközelíthetősége optimális egyensúlyt kínál az otthonkeresőknek.
  • IV. kerület: Újpest a Duna-part közelsége, a kiváló metrókapcsolat, a Váci úti irodafolyosó elérése és a folyamatban lévő zöldövezeti városrehabilitáció miatt vált a vásárlók és befektetők új kedvencévé. 
  • XIII. kerület: Angyalföld és Újlipótváros a modern városi élet szimbóluma, ahol a folyamatos fejlesztések garantálják a likviditást.
  • XV. kerület: A külsőbb kerületek feltörekvő csillaga, ahol kedvezőbb áron lehet hozzájutni magas minőségű, új építésű otthonokhoz.
Fotó: Rezideo lakásfejlesztés látványtervek

A hosszú távú megtérülés receptje

Az új építésű ingatlan az egyik legstabilabb eszköz, amellyel védekezhetünk az infláció ellen, miközben folyamatos bevételt generálhatunk. A hosszú távú megtérülés szempontjából ugyanis egy modern lakás bérbeadhatósága összehasonlíthatatlanul jobb, mint egy régebbi típusú ingatlané. A bérlők ma már keresik a minőséget: az alacsony fenntartási költségek, a lift, a mélygarázs és a tiszta, rendezett lakókörnyezet olyan előnyök, amelyekért hajlandóak magasabb bérleti díjat fizetni, ami kiszámítható cash-flow-t és magasabb éves hozamot jelent. 

A befektetés biztonságát azonban az építkezés mögött álló fejlesztő hitelessége is meghatározza. A minőségi kivitelezés ugyanis csökkenti az amortizációt és a karbantartási igényt, ami hosszú távon jelentős összegeket hagy a zsebünkben.

Olyan ingatlanbefektetést keres, ahol a technológiai innováció és a fenntarthatóság közvetlenül szolgálja az értékállóságot? A Rezideo csapata elkötelezett a minőségi és élhető lakókörnyezetek megteremtése mellett. Látogasson el hivatalos weboldalukra, a Rezideo.hu-ra, ahol részletesen megismerheti aktuális projektjeiket, megtekintheti legújabb látványterveiket, és tájékozódhat jövőálló műszaki megoldásaikról. Kérje személyre szabott ajánlatukat, és szakértő kollégáik végigkísérik a teljes folyamaton – a finanszírozási kérdésektől a műszaki egyeztetéseken át a birtokba adásig –, hogy befektetése minden részletében az ön pénzügyi céljait és nyugalmát szolgálja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

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