Párás, több helyen ködös reggelre virrad hétfő, majd északnyugat felől borultságig növekszik a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra. A hegyekben havas eső, hózápor is előfordulhat. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödik. 5 és 11 fok között változhat a hőmérséklet – olvasható a köpönyeg.hu előrejelzésében.

Kedden elszórtan zápor, hózápor érkezhet az átvonuló felhőkből, és erős, olykor viharos szélre is számítanunk kell. A hőmérséklet csúcsértéke 7 és 12 fok között alakul. Ezt a szerdai napon északnyugat felől erősen megnövekedő felhőzet, délelőtt északon többfelé, máshol szórványosan jelentkező esővel, záporral követi, mely a hegyekben havas eső, hózápor is lehet. Továbbra is erős, néhol viharos lesz a légmozgás. A maximum 10 fok körül lesz.

Csütörtök és péntek változóan felhős lehet, csütörtökön a több napsütéssel. Reggelente gyenge fagy valószínű, délutánonként 10 fok ígérkezik.