"Óriási nyomást gyakorol az ukrán kormány az OTP-re, hogy adja el oroszországi bankját, vagy zárja be, ahogyan azt sok nyugat-európai cég is tette" - mondta Csányi Sándor elnök-vezérigazgató az InfoRádió Aréna című műsorában szerdán. Az interjúra a Reuters is felfigyelt. Csányi hozzátette, különböző szintű vezetők, valamint a befektetők egy része is ebbe az irányba presszionálják a vezetést, de nyomás alatt nem cselekszenek.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csányi szerint "nagyon nehéz" eladni az orosz egységet az OTP ottani jelenlétének mérete miatt. Megjegyezte azonban, hogy a bank "erősen megfontolná" a kilépést, ha egy „kívánatos” ajánlatot kapna a szerinte 500 millió eurót érő leánybankért.

"Amikor azt mondom, hogy kívánatos, akkor egy nem túlságosan megterhelő veszteségre gondolok. De inkább nem szeretnék tippeket adni senkinek arra vonatkozóan, hogy mi az, ami számunkra elfogadható" - mondta Csányi, hozzátéve, hogy az orosz gazdaság kilátásai "nem túl fényesek".

Azt is elmondta, hogy Ukrajnában olyan törvénytervezet készül, amely magasabb adókulcsot vetne ki az Oroszországban jelen lévő vállalatokra, amit az OTP-nek figyelembe kell vennie stratégiájában.

Megvárjuk a megfelelő pillanatot. Ha szükséges, akár évekig is helyben maradhatunk, de arra is készen állunk, hogy egy héten belül kiszálljunk - zárta le a témát.

Ugyanakkor az OTP első embere nagy reményeket fűz a csoport ukrán bankjához. Mint elmondta, hogy ha Ukrajnában befejeződik a háború, és megérkeznek a nyugati segélyek az ország újjáépítésére, akkor jelentős szereplővé válhat az OTP – emelte ki az interjúból az Index.

Az üzbég bank potenciális megvásárlása kapcsán Csányi elárulta, elhalasztották a háború kitörése miatt, hogy jobban felmérhessék a pénzügyi helyzetet. A bank vezér szerint ebben az ügyben 2-3 hónap múlva tudnak döntést hozni. Mindenesetre az utóbbi időben a legígéretesebb lehetőségként azonosította az ex-szovjet állam piacát.