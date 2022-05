Tovább tart a Mol vesszőfutása hétfőn kora délután is, az olajcég árfolyama közel 5 százalékos mínuszban is járt, utoljára 4,6 százalékkal pénteki záróértéke alatt, 2918 forinton született rá kötés. Mint ismert, ellentmondásos hírek jelentek meg délelőtt az orosz gáz európai embargójával kapcsolatban. A Brent is 106 dollárra gyengült a reggeli hordónkénti 110 dollárról.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A BUX 1,4 százalékot veszített értékéből ezalatt. Az OTP 0,3 százalékkal, 10 765 forintra, míg a Magyar Telekom 1,2 százalékkal, 384 forintra gyengült. Egyedül a Richter került feljebb, 0,3 százalékkal, 7170 forintra drágult.