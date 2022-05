Május 6-a péntek éjfélig lehet jelentkezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által harmadik alkalommal meghirdetett Újratervezés Program elnevezésű államilag támogatott informatikai képzésre. A programban idén is maximum 10 ezer fő vehet részt, közülük több mint 3 ezren már be is adták a jelentkezésüket. A 4 hetes tanfolyam célja a résztvevők munkaerőpiaci versenyképességének növelése digitális készségeik fejlesztése révén.

A május 9-én induló 4 hetes magyar nyelvű képzés lehetőséget nyújt arra, hogy a jelentkezők felmérjék, mennyire áll közel hozzájuk az IT világa és megismerjék többek között a Windows operációs rendszer működését, valamint elsajátítsák a HTML, a CSS és a Javascript alapjait, amelyekkel a későbbiekben weboldalakat is készíthetnek.

Fotó: Shutterstock

A munka mellett vagy akár hétvégén is elvégezhető online kurzusra számítógép- és internet hozzáféréssel, valamint legalább alapszintű angol nyelvtudással rendelkező, 18 év felettiek jelentkezhetnek, legkésőbb május 6-án éjfélig. A távoktatásos program elvégzésére a regisztrációt követően négy hét áll rendelkezésre, és naponta 2-6 óra elfoglaltsággal jár.

A karrierváltás kapuja

Az alapképzést legjobb eredménnyel teljesítők közül több mint 300 támogatott kezdheti meg idén nyáron az Újratervezés Program második, közel 5 hónapig tartó Struktúraváltó szakaszát. Ennek keretében a résztvevők a piacképes tudás mellett államilag elismert szakképesítést is szerezhetnek frontend vagy java backend fejlesztőként, szoftvertesztelőként vagy rendszerüzemeltetőként.

Az ITM által 2020-ban és 2021-ben elindított Újratervezés Programok Struktúraváltó szakaszában összesen 1644 támogatott vett részt, akiknek több mint 90 százaléka szerzett szakképesítést.

A képzések résztvevőinek 24,7 százaléka nő, 64,8 százalékuk pedig a fővároson kívülről csatlakozott be a programba. Átlagéletkoruk 38 év, tehát a résztvevők elsősorban karrierváltók voltak. Szakmai előéletük igen vegyes képet mutat: a sikeres vizsgázók között van korábban jogászként, futárként, tanárként, agrármérnökként, tolmácsként, borászként, gyógypedagógusként, színészként, festőművészként, nyomozóként vagy táncoktatóként dolgozó is.