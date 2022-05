A pénzügyminiszter elmondta, hogy az intézkedés

több ezer kisvállalkozásnak jelent újabb anyagi és adminisztrációs könnyítést.

Ez kifejezetten fontos az Ukrajnában zajló háború negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása érdekében.

Fotó: Shutterstock

Még 2017-ben és 2018-ban 86 olyan pénztárgéptípus engedélyét vonták vissza, amiken a gyártók és a forgalmazók nem végezték el a megfelelő fejlesztéseket. A szabályok több éves felkészülést biztosítottak az átállásra, a visszavont engedélyű kasszákat öt évig lehetett használni. Ez a szabály viszont zömével kisvállalkozásokat érintett. Számukra az új pénztárgépek beszerzése és üzembe állítása nem csak adminisztrációs, hanem anyagi terhet is jelent, ezért

a régi pénztárgépek további használatának engedélyezése nagyon fontos adóügyi könnyítést jelent.

Fontos, hogy ezeknél a régi típusú kasszáknál is is biztosított az online adtakapcsolat, vagyis az adóhivatal rálát az ezeken a gépeken végzett műveletekre is. Ez a leglényegesebb funkció a gazdaságfehérítésben betöltött szerepükben.

A kisvállalkozásokat segítő jogszabály módosítása előkészítő folyamatban van.