A holland partok mellett kapott lángra egy teherszállító hajó, csaknem háromezer járművel a fedélzetén, a lángok miatt a legénység egy tagja életét vesztette. A 199 méteres, panamai zászló alatt hajózó Fremantle Highway kedd éjjel gyulladt ki, Németországból egyiptomi célja felé tartva, a hírek szerint a legénység egésze indiai volt.

A mentőhajók vízsugárral igyekeztek lehűteni a bajba jutott hajót, de óvatosnak kellett lenniük, mert a túl sok víz a holland partiőrség szerint akár az elsüllyedését is okozhatta volna. Egy mentőhajóhoz rögzítették a lángoló tengerjárót, hogy megakadályozzák a sodródását, miközben a tűz akár napig is tombolhat a helyi média szerint.

Fotó: Flying Focus BV / ANP MAG / ANP via AFP

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, de a holland partiőrség egy szóvivője korábban a Reutersnek azt mondta, hogy egy elektromos autó közelében csapott fel. A hajón található 2857 autóból mindössze 25 volt elektromos.

A Nemzetközi Hajózási Szervezet jövőre felülvizsgálná az elektromos autók szállításával kapcsolatos szabályokat, miután egyre több hasonló esetről érkezik jelentés.

Azonban a most kidolgozás alatt álló szabályok életbe léptetése akár évekig is tarthat, ám ezek között olyanok is lehetnek, mint a vízalapú oltóberendezések típusának meghatározása vagy épp az akkumulátorok tűzveszélyességét befolyásoló maximális töltöttségi szint a szállítás alatt. A hajón mintegy 350 jármű Mercedes volt. A partiőrség szerint a kigyulladt óceánjárót elvontatták a hajózási útvonalakról.

A tűz annyira gyorsan terjedt, hogy a legénység hét tagja a vízbe ugorva menekült az egyik első helyszínre érkező mentőalakulat hírei szerint, míg egy személy életét vesztette a lángokban. A legénység többi tagját helikopter segítségével mentették ki a hajóról. A hónap elején New Jersey közelében kapott lángra egy autókat szállító hajó, melynek oltása közben két tűzoltó vesztette életét. Azon a hajón nem voltak elektromos járművek. Tavaly februárban pedig több ezer luxusautó az Azori-szigetek közelében lett a lángok martaléka.