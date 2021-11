A 2022-es Brick Award szakmai zsűrije a beérkezett, minden eddiginél több, csaknem nyolcszáz projektből választotta ki a döntősöket. A bejutott 50 alkotásból jövő júniusban választják ki a világ legjobbjainak tartott téglaépületeit és téglaépítészeti megoldásait.

A pályaművek öt kategóriában versenyeznek. Ezek a következők: „Mintha otthon lennél” (Feeling it home), „Együtt élni” (Living together), „Megosztott terek” (Sharing public spaces), „Közös munka” (Working together) és „Eredeti ötletek” (Building outside of the box). A döntőben ezúttal európai dominancia alakult ki, hiszen az 50 projektből 34 a kontinens építészeihez köthető. A legjobbak között 12 ázsiai alkotás szerepel, latin-amerikai jelölésből pedig 4 versenyezhet tovább.

A kategória-győztesek közül választják majd ki a nagydíjast; az eredményt 2022 júniusában, Bécsben hirdetik ki. A Wienerberger által alapított díjat kétévente ítélik oda. Az idei a tizedik kiírás.

Rekordszámú nevezés mellett jól érzékelhető, hogy a pályaművek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az erőforrások hatékony felhasználására. Ez egyaránt vonatkozik a rendkívül innovatív építményekre és a helyi anyagokból és kézműves technikákkal, hagyományos módon építettekre is. A téglák fantáziadús felhasználása talán soha nem volt ilyen arányú, mint idén

– hangsúlyozta Heimo Scheuch, a Wienerberger AG vezérigazgatója.

Sky One lakóépület, Belgium

A hazai építészet korábban már eredményesen szerepelt a Brick Awardon. A második, 2006-os kiíráson ugyanis Cságoly Ferenc és Keller Ferenc munkája, a pécsi Barbakán tér 5-6. alatt álló lakó- és irodaépület ugyanis elnyerte a zsűri fődíját.

(A címlapon a párizsi Cinema "le Grand Palais" épülete.)