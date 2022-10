Befejeződött az Allee felújítása Budapesten, a 18 millió eurós beruházás kiterjedt a létesítmény külső és belső tereinek újrateremtésére, ami a közlemény szerint egyszerre járul hozzá a vásárlói élmény növeléséhez, a bérlői összetétel és a fenntartható működés fejlesztéséhez. A kiadásokból önmagában a karbonsemlegesség elérését célzó fenntarthatósági beruházások közel félmilliárdba kerültek.

Fotó: Allee PR

A Multi irányításával az Allianz Real Estate és a CBRE IM által képviselt Allianz intézményi befektetők tulajdonában álló Allee Bevásárlóközpont korszerűsítése 2020-ban kezdődött, a munka a koronavírus-járvány alatt sem szünetelt. A beruházás célja az Allee vezető pozíciójának megtartása az egyre erősödő versenyfeltételek mellett működő piacon.

A felújítás után a bevásárlóközpontot üzemeltető Multi Corporation BREEAM minősítése a korábbi „nagyon jó” besorolásról „kiemelkedő” minősítésre változott.

Installációk a bevásárlóközpontban

Az Allee az első olyan üzletközpont Magyarországon, amely elérte a legmagasabb BREEAM minősítési szintet. A létesítmény környezetvédelmi teljesítménye szintén „kiválónak” bizonyult. Az Allee a bérlők fenntarthatósági törekvéseit is ösztönzi. A felújítás során kibővült és átalakult az ételudvar, újabb éttermek és kávézók nyíltak, az ülőhelyek számát a kétszeresére, 750-re növelték. Az épület két átriumába látványos térinstallációk kerültek: az Október huszonharmadika utca felőli bejárathoz tavaly ősszel emelték be végleges helyére a három elemből álló mennyezeti térinstallációt, az úgynevezett „Staccatót”. Az alumínium mozaikokból álló óriásalkotást Szinyei Merse Pál három világhírű festményének újraértelmezésével magyar képző- és iparművészek álmodták meg. A Váli úti átriumba felszerelt, fényszűrő funkciót is betöltő láncfüggönyrendszer szintén az újdonságok közé tartozik. A látványos belsőépítészeti megújulás mellett kiemelt figyelmet fordítottak a közösségi mosdók felújítására és korszerűsítésére is.

A projekt teljes körű tervezése, koordinálása és kivitelezése a Multi saját építész- és tervező csapata, a TTDesign munkáját dicséri.

Zöldebb lett az Allee

Az épület közösségi tereiben a világítást energiahatékony LED-es lámpákra cserélték, az üvegtetőn hőszigetelő fóliát helyeztek el, jelenleg pedig egy 710 négyzetméteres napelem park telepítése zajlik. Energiatakarékossá tették a teljes légkondicionáló rendszert. A létesítmény éves energiafogyasztása 1,8 millió kilowattóra lett a beruházás hatására, a szén-dioxid-kibocsátása pedig a becslések szerint mintegy 660 tonnával csökken. A bevásárlóközpont 2019 óta kizárólag megújuló forrásokból származó villamos energiát használ. A zöld felületek növelésének leglátványosabb eleme a bevásárlóközpont Kőrösy József sétány felőli bejárata melletti, 17 méter magas, 65 négyzetméter felületű, élő, virágos és örökzöld növényekből épített növényfal, amely oxigént termel, megköti a szén-dioxidot, felfogja a port és környezetében jelentősen képes növelni a páratartalmat, és ezzel hűteni a levegőt.

A XI. kerület szívében található Allee több mint 160 üzletnek, egy 13 termes multiplex mozinak, éttermeknek, irodáknak, és egy fitnesz teremnek biztosít helyet. Felújított mélygarázsában 1200 parkolóhely található.

A komplexumot évente több mint 13 millióan keresik fel. A cég idézi Philippe Brandot, a CBRE Investment Management vezető portfóliómenedzserét, aki rámutatott, hogy a felújítás egyben átalakítást is jelentett, a Multi Corporation nagyszerű munkát végzett.