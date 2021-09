Havonta több mint 500 milliárd forintot költ élelmiszerre a magyar lakosság a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. A legutóbbi, júliusi fogyasztási adatokat tükröző KSH-mutató szerint az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1232 milliárd forint volt, s ennek a 47 százaléka realizálódott az élelmiszerüzletekben, ami 579 milliárdnak felel meg.

A növekvő tortából évről évre nagyobb szelet jut a diszkontláncoknak, amelyek elsősorban nem a kisboltok kárára, inkább a hiper- és szupermarketek árnyékából előlépve erősödtek meg. Jelzésértékű, hogy a Trade Magazin 2020-as kereskedelmi toplistájának élén 823,7 milliárd forint becsült éves bruttó forgalommal – a SPAR-t és a Tescót megelőzve – már a Lidlt találtuk, míg a szegmens másik két hazai szereplője, a Penny Market (372,9 milliárd) és az Aldi (357 milliárd) szinte holtversenyben futott be a nyolcadik-kilencedik helyre.

Az Aldi a piac hatodik diszkontláncaként jelent meg 2008-ban Magyarországon, a szegmens akkor vált háromszereplőssé, amikor a Jééé (2000) és a Plus (2008) után a Profi (2012) is lehúzta a rolót.

Szakértők szerint a hipermarket-koncepció egyre kevésbé üzemeltethető fenntarthatóan, gazdaságosan, ezért ma az a fő kérdés a kiskereskedelemben, hogy melyik az új nyerő formátum. A többség egyetért abban, hogy a siker receptje a diszkontok és a szupermarketek között van.

Az utóbbi években a több szakterületen is megmutatkozó hatékonyságnak köszönhették látványos megerősödésüket a diszkontok: először is annak, hogy felismerték, 20-40 ezer helyett 8-12 ezer termék is elegendő a fogyasztóknak.