Üzemanyag: minden jel szerint drágulni fog a benzin és a dízel – szerdán jelenthetik be

Minden főbb paraméter abba az irányba mutat, hogy szerdán akár nagyobb üzemanyagár-emelésről is dönthetnek a kereskedők Magyarországon.

Üzemanyag: csoda, ha nem drágul szerdától a benzin és a dízel / Fotó: Hans Lucas / AFP

A friss üzemanyagárak bejelentése holnap délelőtt várható, akkor fog ténylegesen kiderülni, milyen literenkénti nagykereskedelmi árat szabnak meg június 14-től, péntektől. Miután ezek az ármozgások rendszerint a kiskereskedelembe is átgyűrűznek, arra kell készülniük a járművezetőknek, hogy új árakon tankolhatnak a hét utolsó munkanapjától a benzinkutakon.

Nagyobb üzemanyag-drágulás jöhet szerdától Magyarországon

A kérdés már csak az, hogyan változnak majd az üzemanyagárak. Ezúttal nincsenek jó hírek a piacról fogyasztói szempontból, így csodaszámba menne, ha nem drágulást hirdetnének ki. Először is tetemes romlás állt be a dollár-forint árfolyamában. Kedden már a 368 forintot is elérte a váltás, ami másfél havi csúcs: legutóbb április utolsó hetében kértek ennél is többet az amerikai devizáért.

Ráadásul a forint gyengülése hétfőtől felgyorsult, és mostanra 6 forintos mínuszt hozott össze a múlt pénteki állapothoz képest. Ami tovább sötétíti az egyébként sem rózsás képet, az az olaj jegyzése. Ahogy arról a Világgazdaság éppen egy hete beszámolt, múlt kedden délutánra 77 dollár alá zuhant a Brent jegyzése. Az árfolyam már hétfőn elhagyta a 80 dolláros lélektani határt, de tovább tartott a zuhanás.

Ha azonban most ránézünk a görbére, egészen mást látunk: ismét bőven 80 dollár fölött van a jegyzés, egészen pontosan 81,61 dollárt mutat, ami a június eleji szintnek felel meg. Vagyis azt állapíthatjuk meg, hogy az üzemanyagárak szempontjából két döntő elem,

a dollár-forint árfolyam,

illetve az olajár alakulása

egyszerre került lejtőre, éppen ezért arra kell számítani, hogy mindez a szerdai üzemanyagár-döntésben is visszaköszön. Az sem okozna különösebb meglepetést, ha nagyobb, 5 forint körüli literenkénti drágulás lépne életbe péntektől. Hogy pontosan hogyan határoznak a magyarországi nagykereskedők, az hamarosan elválik.

Mennyibe kerül az üzemanyag Magyarországon?

A Világgazdaság tapasztalatai szerint most a jellemző ár a benzin és a dízel esetében 590 forint körül alakul, leginkább az 585–595 forint közötti tartományban mozog. Szűk két hónapja még egészen máshogy nézett ki az árazás. Április közepétől viszont – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint. Vagyis azóta a benzin és a dízel is mintegy 60-60 forinttal lett olcsóbb.

Ezzel együtt is januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 60, a dízelár pedig 30 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 19 forinttal emelkedett, a dízelnél viszont 11 forintos mínusz figyelhető meg. A 30-60 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 1800–3 ezer forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.