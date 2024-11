Az Auchan a vásárlói igényeket tartja szem előtt, amikor december 24-én is nyitva tartja délig áruházait. Évek óta megfigyelhető, hogy az embereknek biztonságot ad, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudjanak vásárolni, és meg is szokták, hogy szenteste délelőttjén még nyitva vannak az Auchan üzletei.

Az Auchan már jelezte: ők december 24-én is nyitva lesznek / Fotó: NurPhoto via AFP

Idén keddre esik december 24-e, amikor is

az Auchan délelőtt nyitva tartja áruházait, és a lakosság rendelkezésére áll.

Kereskedőként ugyanis azt tartják a legfontosabbnak, hogy az ünnep előtti órákban is adják meg a vásárlóknak azt a lehetőséget, hogy beszerezhessék, ami még hiányzik karácsonyra, illetve gondolnak azokra is, akiknek csak az utolsó pillanatban lesz idejük pár nélkülözhetetlen dolgot megvenni az ünnepekre.

A tapasztalat azt mutatja, hogy – ha nem is tömegesen – de pont ilyenkor adódhatnak apróbb kellemetlenségek is:

egy összetört dísz,

egy lemerült elem, ami kell az égősorhoz,

egy hiányzó alapanyag a menühöz.

Más oka is van azonban a délelőtti nyitvatartásnak: az üzletlánc annak a fogyasztói igénynek is eleget tesz, hogy a vásárlók egy része az olyan friss termékekből, mint a kenyér vagy a kalács, reggeli sütésűt szeretne venni a többnapos ünnepre.

Az Auchan saját pékségei ezért 24-én reggel is sütnek, és a többi részlegre, például a zöldség-gyümölcs osztályra is új áru érkezik.

A vállalat amellett, hogy a lakosság érdekeit nézi, természetesen a munkatársaiét is maximálisan figyelembe veszi. A jogszabályban rögzített 14 óra helyett csak délig lesznek nyitva az áruházak, hogy a december 24-én dolgozó munkatársak is időben hazaérjenek szeretteikhez.

Az Auchan áruházak tehát december 24-én a szokásos keddi rend szerint, áruháztól függően reggel 6-kor vagy 7-kor nyitnak, és egységesen délig szolgálják ki a vásárlókat, hogy este mindenki gondtalanul ünnepelhessen.

A Lidl egy boltot se nyit ki december 24-én

Ezúttal sem nyitja ki üzleteit december 24-én a Lidl Magyarországon. Az itthon piacvezető boltóriás azzal magyarázta a döntését, hogy minden munkavállalójuk nyugodtan készülődhessen, és szerettei körében tölthesse az egyik legnagyobb keresztény ünnep, a szenteste napját. Az áruházlánc vásárlóiról sem feledkezik meg: december 23-án meghosszabbított, 22 óráig érvényes nyitvatartással működik majd országszerte.