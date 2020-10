Tízezren tesznek az ételpazarlás ellen

Az élelmiszer-pazarlás csökken­té­sére hozta létre a Mun­chot négy egyetemista, a szolgáltatással a vendéglátók pluszbevételhez, a vendégek pedig legalább 40 százalékos kedvezményhez juthatnak.

A hulladékcsökkentés uniós szinten is fontos célkitűzés, és Magyarországon is egyre több tematikus rendezvénnyel próbálják támogatni ezt a kezdeményezést. Ehhez kapcsolódóan az élelmiszer-pazarlásról is – amely a fejlett világban egyre nagyobb méreteket ölt – mind több szó esik. Egy magyar egyetemistákból álló csapat létrehozott egy startupot, amellyel többek között az élelmiszer-pazarlást kívánják csökkenteni. Az általuk megalkotott Munch egy olyan mobilalkalmazás, amelynek segítségével

legalább 40 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni azokat az ételeket, amelyek minden minőségi elvárásnak megfelelnek, de másnap már nem értékesíthetők.

Az ügyfélkörük több mint 90 százalékát éttermek teszik ki, de pékségek és más üzletek is megtalálhatók a palettán.

A startup négy hónappal ezelőtt indult négy egyetemista, Wettstein Albert, Zsoldos Botond, Perepelica Kirill és Zwecker Bence összefogásával.

Egy ösztöndíjprogram keretében eltöltöttem néhány hónapot az Egyesült Államokban, és ugyan már Magyarországon is zavart az élelmiszer-pazarlás, de az USA-ban megdöbbentett a mértéke. Hazatérve kezdtem gondolkodni és a nemzetközi piacokon kutakodni, mi lehet a megoldás a problémára

– mondta a Világgazdaságnak Wettstein Albert. Hozzátette, Hollandiában tett kirándulása alkalmával látott jó példát a pazarlás csökkentésére, és úgy gondolta, hasonló kezdeményezéssel Magyarországon is lehetne sikereket elérni. Három alapítótársával közösen fejlesztettek egy mobilappot és egy weboldalt, amellyel már be tudtak kopogtatni az éttermekbe, és a vendéglátósok megerősítették őket abban, hogy valóban problémát és nem kis veszteséget okoz a cégnek az étel, amelyet nem tudnak eladni. Ezt még tetézte a járványhelyzet, amely miatt kiestek a külföldi turisták, és a hazai vendégek száma is nagyon ingadozó. A mobilalkalmazás segítségével egyszerű összekötni a túlkínálattal rendelkező szolgáltatókat, a vásárlóknak pedig jó lehetőség, hogy olcsóbban jussanak élelmiszerhez, és ezzel még egy jó ügyet is szolgáljanak.

A Munch július 8-án indult, és szeptember elején már akadtak olyan napok, amelyeken az applikációja élelmiszer-kategóriában a legnépszerűbbek között volt. Ma már meghaladja a tízezret a felhasználók száma, és több mint száz üzlet csatlakozott.

Nincs házhoz szállítás, az a célunk, hogy – kis túlzással – minden sarkon legyen Munch-lelőhely, ahol személyesen átvehetik a vásárlók az ételt. Sikeresek a meglepetéscsomagok, mivel a menüztető helyek általában nem tudják megmondani, hogy a nap végére mely ételekből marad, a legnépszerűbb vendéglátók esetében olykor verseny alakul ki egy-egy csomagért

– emelte ki Wettstein Albert. Az alkalmazás használóinak egy zárt Facebook-csoport is a rendelkezésükre áll, ahol megosztják egymással a tapasztalataikat, feltöltik a meglepetéscsomagokról a fotókat, és tippeket adnak egymásnak.

Fontos az alapítók számára is, hogy üzletileg fenntartható legyen a cég, az üzletek az alkalmazáson keresztül vásárolt ételek után néhány százalékos jutalékot fizetnek – ennek mértéke azonban az egyedi megállapodás miatt eltérő lehet. A startup részt vesz a Design Terminal mentorprogramjában. A Munch mostanáig az alapítók saját forrásából épült, de már több befektető érdeklődik a startup iránt, és az alapítók nyitottak az első körös tőkebevonásra. A kezdetek óta több mint tizenöten csatlakoztak hozzájuk.

Egyelőre még csak Budapesten érhető el a szolgáltatás, a tervek szerint azonban a következő egy évben már minden városban jelen lesz. Ezt követően a határon túli településeken, majd a régió piacain is meg kíván jelenni a cég. A Munch az élelmiszer-pazarlás elleni fellépés kezdeményezőjeként vagy akár katalizátoraként szeretne felkerülni a globális térképre.