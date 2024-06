Új háború: nyíltan beszélnek a kitöréséről – ez az európai ország lehet a helyszín

Az Európai Unió most egyenlő a NATO-val. Tagjelölti státuszt ad Moldovának, Ukrajnának, sőt Grúziának is és a végén még Örményországnak is – sorolta. Szerinte mindez nem az érintett országoknak, hanem az oroszoknak és Kínának üzenet. Kijelentette, hogy a Moldovai Köztársaság máris egy bizonyos eszkaláció felé halad. Szerinte Transznisztria körül folyamatosan gazdasági és katonai műveletek zajlanak: gazdasági blokád alá vonják a területet, drónok és pilóta nélküli légi járművek repülnek fölé, nehézfegyverek mozgását is észlelték, a biztonsági zóna közelében pedig katonai gyakorlatok zajlanak.

Maia Sandu (Moldova elnöke – a szerk.) gyakorlatilag háborúra készül. Szakértők attól tartanak, hogy nagy nyomás nehezedik rá, hogy megpróbálja valahogy felrobbantani a Dnyeszteren túli helyzetet egy adott pillanatban, mert Ukrajna nem boldogul az oroszok ellen. Így nyílhat egy második front vagy valami hasonló Moldovában – magyarázta.