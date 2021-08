Öt ember halt meg és mintegy kilencven megsérült a kazahsztáni lőszerraktárban csütörtök este történt tűzben és robbanásokban — közölték pénteken orosz hírügynökségek. Az Interfax szerint mind az öt halott katona, aki tűzoltásban segédkezett, amikor a robbanások történtek.

Fotó: Anadolu Agency / AFP



Előző nap este előbb tűz keletkezett a dél-kazahsztáni Zsambili terület egyik körletének raktárában, ahol többek között az utászalakulatok robbanószereit tárolták, majd tucatnyi robbanás történt.

Mintegy hétszáz négyzetkilométeren égett az épület.

A raktár egy főútvonal közelében van, amely a dél-kazahsztáni Taraz városát köti össze az ország legnagyobb városával, Almatival.



A lángok elfojtásához lánctalpas tűzoltóautókat vetettek be. A tűzoltók segítségére a helyi katasztrófavédelmi erők egységeit is bevonták. A hatóságok lezárták a forgalom elől a térségbe vezető főutat és vasútvonalat, és megkezdték az alig egy kilométerre lévő, 250 lakosú Kajnar település evakuálását. Kiürítették emellett Bazarbaj, Us-Bulak és Zsanaturmisz településeket is.



Nurlan Jermekbajev kazah védelmi miniszter pénteken bejelentette, hogy kész lemondani a történtek miatt, de a minisztérium szerint egyelőre a robbanások következményeinek felszámolása a fontos a számára.