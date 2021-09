A Fit for 55, azaz az irány az 55 százalék nevű, komplex uniós klímavédelmi javaslatcsomagról rendeztek sikeres egyeztetést a V4 országok — hangsúlyozta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára az egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

A kibővített ülésen részt vett Románia és Bulgária képviselője is a V4-ek mellett. Az Európai Bizottság legújabb javaslata nagyjából 17 jogszabály-módosítást ölel fel, és ez fogja meghatározni a 2030-ra elérendő szén-dioxid-kibocsátást — tette hozzá.

A bizottsági csomagban megjelent az a javaslat is, miszerint a szén-dioxid-kibocsátás költségeit kiterjesztenék a lakossági, illetve a közlekedési szektorra is.

Ez annyit jelentene, hogy a háztartásoknak is hozzá kellene járulniuk ezeknek a költségnek a finanszírozásához, ami jelentős többletterhet róna az európai, és így a magyar családokra — tette hozzá. A magyar kormánynak kiemelten fontos, hogy ne a magyar családok fizessék meg ezt a terhet, hanem azok a nagy szennyezők, akik ezért a szén-dioxid-kibocsátásért felelnek. Ezt a többi V4 ország, illetve Románia és Bulgária is támogatták. Ebben jó eséllyel közös V4-es álláspontot tudnak majd képviselni — közölte.

Steiner Attila ismertette: a találkozó másik fő célja az volt, hogy a novemberben Glasgow-ban megrendezendő klímakonferenciáról egyeztessenek, és felkészüljenek. Az államtitkár szerint ez is eredményes volt, sok, a régiót is összekötő közös pont van. Példaként említette a szén kivezetésének levezénylését, és az igazságos átmenetet. Az elektromos közlekedés fejlesztéséről is egyeztettek. Közlése szerint az egyeztetések a jövőben is folytatódnak, többek között majd a finanszírozásról.