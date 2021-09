A hollywoodi sztár részesedést vásárolt az Aleph Farm izraeli és a Mosa Meat holland cégben, melyek marhahúst állítanak elő tehenek sejtjeiből az állatok leölése nélkül. Az Oscar-díjas amerikai színész tanácsadóként is részt vesz a vállalkozások munkájában.

Fotó: PATRICK KOVARIK / AFP

A klímaválság elleni harc egyik leghatékonyabb útja az élelmiszerellátó rendszer megváltoztatása. A Mosa Meat és az Aleph Farms új lehetőségeket kínálnak a marhahús iránti világszintű igény kielégítésére, ugyanakkor megszüntethetik a jelenlegi ipari marhahústermelés legégetőbb problémáit

— fejtette ki DiCaprio.

A világ húsfogyasztása a klímaváltozás egyik katalizátora elsősorban a tömeges állattartás hatalmas területigénye és az ehhez kapcsolódó káros anyagok, köztük a metán kibocsátása miatt.

A mesterséges úton, laborban előállított, úgynevezett in vitro hús az ezzel foglalkozók szerint orvosolhatja a problémát. A színész korábban a kaliforniai Beyond Meat nevű vállalkozásba is befektetett már, mely növényi eredetű hamburgereket és kolbászokat készít.