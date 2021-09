Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) 7 milliárd eurós keretösszeggel tette közzé csütörtökön első pályázati felhívását a közlekedés témájában az idén megkezdett uniós költségvetési ciklusban – olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében.

Fotó: Jászai Csaba

A korábbi kiírások során Magyarország 670 milliárd forint értékű beruházáshoz nyert forrást a CEF-től, 1,1 milliárd euró vagyis 342 milliárd forint értékben. A CEF2 csakúgy mint eddig, a transzeurópai hálózatok kiépítésére és korszerűsítésére biztosít forrásokat, a közlekedési, energetikai és digitális területeken.

A most megnyílt, közlekedési célú keret 7 milliárd euró, amit várhatóan 2022-ben és 2023-ban is hasonló összeg követ. Új elem az önálló költségvetéssel rendelkező, katonai és polgári célra is hasznosítható mobilitási projektek támogatása.

Magyarország és 14 másik tagállam az ún. kohéziós nemzeti borítékban meghatározott összegű CEF forrásra jogosult, hazánk esetében ez 802 millió eurót tesz ki. Ez a keret a jelenlegi ciklusban a források 70 százalékát jelenti 2023-ig, míg a maradék 30 százalék 2024-től az országok versenyének eredményeként talál gazdára. A 2022. január 19-i határidejű, várhatóan jövő nyáron eredményt hozó pályázatokon induló magyar projektekről még idén döntést hoz a kormány.

Az ITM legutóbb júliusban nyert el mintegy 2 milliárd forint CEF-forrást a Budapest-Varsó nagysebességű vasút hazai szakasza előkészítésének folytatásához. A tervek szerint a visegrádi országok fővárosait összekapcsoló, ausztriai leágazásával pedig a nyugat-európai hálózathoz csatlakozik. Kelenföld vasútállomás és a Nyugati pályaudvar új összekötése kapcsán a CEF adhatja a környezetvédelmi munkarész költségeinek felét is.