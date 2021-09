Megjelent a kormány hivatalos oldalán is a napelemes rendszerek támogatását célzó pályázat kiírása, mely az Energiatakarék sajtóközleménye szerint már most tízszeresére növelte az ilyen rendszerek iránti érdeklődést, annak ellenére, hogy a pályázatokat csak novembertől lehet beadni.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

A támogatásra azok pályázhatnak, akik rendelkeznek magyar adóazonosító jellel, résztulajdonnal és állandó lakcímmel a támogatás kapcsán érintett ingatlanban és egy főre jutó éves jövedelmük nem érte el tavaly a 4,850,000 forintot.

A napelemes rendszerre 2,9 millió forintot lehet nyerni, ez azonban akkumulátorokkal, nyílászáró-cserével és a fűtés elektromosra cserélésével akár a 11 millió forintot is meghaladhatja.

Az ingyen napelem lehetősége sokakat megmozgatott: szeptember eleje óta több mint tízszeresére nőtt a beérkező érdeklődések száma és hasonló a helyzet más napelemes cégeknél is. Pedig a tényleges pályázatokat leghamarabb november közepén lehet majd beadni

– közölte Kujáni Péter, az Energiatakarék szakértője. Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy a támogatás igénybevétele kapcsán érdemes felmérni a helyzetet, hiszen egy rosszul szigetelt házban a fűtés infrapanelekkel történő megoldása olyan mértékben növeli az áramigényt, melyet a pályázaton igényelhető 5 kW-os napelemes rendszer nem fedez, és jó szigetelés esetén sem valószínű, hogy lehetséges ezeket teljes egészében megtérülő módon üzemeltetni. A hőszivattyús rendszerek esetében már jól járhat anyagilag is a tulajdonos, ám ebben az esetben nagyobb napelemekre lesz szükség.

Érdemes ezek miatt előzetes számításokat csináltatni, már csak azért is, mert előfordulhat, hogy a támogatás nem fedez minden költséget. A nyerhető összeg ugyanis az épített rendszer méretével egyenesen arányos, ám vannak olyan költségek, amelyek a rendszer méretétől függetlenül felmerülnek, ezért

a kisebb beruházások esetében számíthatunk néhány százezer forintnyi önerőre, ám a beruházás így is gyorsan megtérülhet.

A közlemény szerint érdemes jó minőségű, ellenőrizhető forrásból származó eszközöket vásárolni, még ha azok drágábbak is, továbbá figyelembe kell venni, hogy ez egy több évtizedes beruházás. Éppen ezért például inverterből érdemes hibridet vagyis az akkuk töltésére is alkalmasat választani még akkor is, ha az akkumulátor megvásárlására csak később kerül sor.

Mint írják a jelenlegi típusú, szaldós elszámolás nem lesz sokáig tartható, 2023 után a jelen állás szerint nem is lehet majd ilyen szerződésekből újakat kötni. A bruttó elszámolásra váltásnál azonban jobban járnak azok, akik az akkumulátorok segítségével csökkenteni tudják a hálózati energia felhasználását.