Egymás után nyílnak új alapítványi és magániskolák Budapest agglomerációjában – írja az Eduline.

A portál példaként említi a Biatorbágyon 2019-ben nyílt magániskolát, amely egy nyolc évfolyamos, akkreditált intézmény. Az iskola a Re-Crea Diósd tanulócsoportból nőtt ki, és a fő pedagógiai elv az open learning: ez azt jelenti, hogy a pedagógusok a diákok érdeklődése által irányított egyéni tanulási utakban hisznek.

Szülői hozzájárulásként havonta 135 és 160 ezer forint közötti összegeket kell fizetni. Az Eduline szerint ennek ellenére alig akadnak szabad helyek a magánintézményben.

Fotó: Shutterstock

Veresegyházán szintén több magán- és alapítványi iskola indult az elmúlt években,

és a portál szerint mindegyik népszerű. Ezekben kevesebb diák tanul, ugyanis az osztálylétszámok maximum 12-15 fősek. A szülői hozzájárulás összege viszont itt sem kevés, havi 130 ezer forintot jelent.

Hasonlóan meredeken nő Budaörs lakossága is, ahol az elmúlt egy-két évben ugyancsak sok új iskola nyílt.

A Prezi alapítója, a Halácsy Péter által indított Budapest School is több mikroiskolát nyitott az agglomerációban. A solymári mikroiskola például 2018-ban, az érdi 2020-ban indult, de már Dabason, Gödöllőn és Budaörsön is van ilyen iskola. A Budapest School intézményeiben úgynevezett portfólióalapú értékelés van, illetve mentorálás, de fontos alapelv az is, hogy a tanulás projektek mentén halad. Az agglomerációban működő mikroiskolákban az ösztöndíjasok 40-50 ezer forintos hozzájárulás fizetnek, a támogató szülők pedig 130-140 ezer forintot.