A koronavírus velünk marad, hiszen tovább mutálódik az oltatlan országokban, így az annak megszüntetéséről szóló remények egyre halványabbak Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségügyi vészhelyzeti programjának vezetője szerint – írja a CNBC.

Fotó: Shutterstock

A WHO tisztviselői már korábban is elmondták, hogy az oltások nem garantálják a vírus felszámolását, mint az történt más betegségek esetében. Hasonlóan nyilatkozott a Fehér Ház egészségügyi tanácsadója Anthony Fauci vagy a Moderna vezérigazgatója, Stephane Bancel is aki figyelmeztetett, hogy a koronavírus az influenzához hasonlóan velünk maradhat.

Ryan végül még egyszer elmondta, hogy nagyon valószínűtlen a vírus eltüntetése, arra csak a járvány legelején lett volna lehetőség a WHO szerint.