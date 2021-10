Megállapodásra jutott a Merck és az ENSZ által támogatott nonprofit a Medicines Patent Pool arról, hogy a társaság koronavírus-fertőzés elleni gyógyszerének, a molnupiravirnak a licence 105 ország részére jogdíjmentesen elérhetővé válik – írja a The New York Times.

Ennek eredményeként a legszegényebb – döntően afrikai és ázsiai – országokban megkezdődhet a készítmény generikus változatának termelése, ami a remények szerint megakadályozza azt, hogy megismétlődjön a vakcinák kapcsán kialakult helyzet, melynek során

míg a fejlett világ már a harmadik oltásoknál tart, számos szegény országban még el se kezdődhetett a tömeges oltóprogram.

A gyógyszer felére csökkentette a magas kockázatú betegek kórházba kerülési és halálozási valószínűségét és a gazdagabb országok máris tetemes mennyiséget rendeltek belőle, felvetve a veszélyét annak, hogy a vakcinákhoz hasonlóan ehhez sem férhetnek hozzá a szegényebbek.

Fotó: Shutterstock

A fejlődő országok generikus gyártói a várakozások szerint akár

kezelésenként 20 dollárért is képesek lehetnek gyártani a készítményt, amiért az Egyesült Államok kormánya 712 dollárt fizet a megállapodás szerint.

A Merck már 8 jelentős indiai gyógyszergyárral megosztotta a technológiáját, ám úgy gondolták, hogy mindössze egy régió nem lesz elegendő a világ szükségletének fedezésére időben – közölte Jenelle Krishnamoorthy, a cég alelnöke. Ezért döntöttek a civil szervezettel való együttműködés mellett, hiszen a szervezet rengeteg tapasztalatot halmozott fel az akár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magas szintű standardjait is elérni képes gyógyszergyártókkal.

A Merck lépése éles ellentétben áll a Pfizer és a Moderna gyakorlatával,

mely cégek nem kívánják más gyártóknak átadni a technológiájukat az mRNS vakcinák kapcsán. A Merck döntését részben a korai 2000-es évek tapasztalata is befolyásolhatja, amikor a megfizethető HIV-gyógyszerek hiánya miatt került a társaság a közvélemény és a hatóságok kereszttüzébe. A most használt licenc-megoldások – így a hozzáférés biztosítása olyan országok részére, ahol a fogyasztók és a kormányok nem képesek a nyugati árakat kifizetni – mára a HIV-gyógyszerek kapcsán általánossá váltak az iparágon belül.

A Medicines Patent Pool igazgatója, Charles Gore szerint a lépés segíthet megelőzni hogy sokan kórházba kerüljenek vagy életüket veszítsék a koronavírus hatására a szegényebb országokban és

már több mint 50 cég kereste őket a generikus gyártás beindításával kapcsolatos információk után érdeklődve.

A megállapodás Gore szerint emellett precedensértékű is, amit bizonyít, hogy a kései fázisú klinikai kutatások fázisában lévő Pfizer Covid-gyógyszerrel kapcsolatban is folynak tárgyalások.

A molnupiravirt a Merck a Miamiban található Ridgeback Biotherapeutics-szal közösen fejlesztette ki és egy olyan molekulán alapul, melyet először az atlantai Emory Egyetem kutatott. A mostani megállapodás mögé mind a három szervezet felsorakozott.

A készítmény sürgősségi engedélyezése céljából a Merck már benyújtotta a szükséges iratokat az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) irányába, ebben az ügyben akár már december elején is döntés születhet, melyre aztán más országok is alapozhatják döntéseiket, ugyanakkor több gyártó megvárhatja inkább a WHO engedélyét, megkerülvén ezzel a nemzeti hatóságokra történő várakozást.

A dél-afrikai Aspen Pharmacare vezérigazgatója, Stephen Saad közölte, hogy cége szeretné gyártani a készítményt, és azt gondolja, hogy azt akár terápiánként 20 dolláros áron is piacra tudja dobni. Gore ugyanakkor arról beszélt, hogy a generikus gyártás akár kezelésenként 8 dolláros ár mellett is profitábilis lehet.

A megállapodás értelmében a gazdag és számos közepesen gazdag ország továbbra is csak a Merck jóval drágább változatához férjet hozzá, hasonlóan a korábbi indiai gyárakat érintő megállapodáshoz.

A nagy vesztesek így az olyan közepes jövedelmű országok lehetnek mint például Oroszország,

ahol dühöng a koronavírus-járvány és gyenge az egészségügy, ám nem férhet hozzá a gyógyszer olcsó változatához. Latin-Amerika nagy része ugyancsak kimaradt a mostani egyezségből.