Komoly anyagi kárt, akár havi tízezer forintos veszteséget okozó kártevőre hívta fel a figyelmet a Zimperium biztonsági cég. A GriftHorse-nak elnevezett trójai már a világ 70 országában, köztük

Magyarországon is összesen mintegy 10 millió mobilt fertőzhetett meg, és több száz millió euróval károsíthatta meg azok tulajdonosait

– írja a PC Fórum.

Fotó: Shutterstock

A kártevő azért kerülhetett fel ilyen sok készülékre, mert összesen 200-nál is több, részben a Google Play áruházból letölthető alkalmazásban bújik meg. Ha ezek valamelyikét a felhasználó felrakja a telefonjára, azzal a GriftHorse is felkerül rá, és megkezdi működését azon. Ennek keretében óránként több alkalommal is egy olyan értesítést dob fel a mobilokon, amik arról értesítik a felhasználót, hogy az nyert egy díjat, és jelentkezzen érte mobilszáma megadásával.

Ha a felhasználó bedől a trükknek és tényleg megadja számát, a kártevő a nevében feliratkozik egy emeltdíjas sms-szolgáltatásra, amely havonta 30 eurójába (több mint 10 ezer forintjába) kerül majd a telefon előfizetőjének,

aki azonban az átverésből elsőre semmit nem vesz észre, hanem csak akkor szembesül azzal, hogy tíz kilóval megrövidítették, amikor hetekkel később megkapja havi mobilszámláját.