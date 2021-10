Horvátországban 14 napról ismét tíz napra csökkentik a kötelező karantén idejét — jelentette be a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.

Fotó: mauritius images via AFP

A testület kiemelte: azoknak az egészségügyi dolgozóknak vagy más intézmények munkatársainak, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek fertőzött személyekkel, azonnal tesztet kell végeztetniük, amelyet a hetedik, majd a 14. napon meg kell ismételniük, függetlenül attól, be vannak-e oltva, vagy átestek-e a fertőzésen. A pozitív antigén gyorsteszt esetében az eredményt PCR-teszttel is alá kell támasztani. Pozitív teszt esetében a tíznapos karantén a gyerekekre is vonatkozik - hangsúlyozták.

Horvátországban az elmúlt héthez képest 11 százalékkal nőtt az újonnan fertőzöttek száma.

Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója elmondta: az elmúlt egy héten 540 új fertőzött került kórházba, akiknek 72 százaléka oltatlan volt, és 84 beteg hunyt el, akiknek 77,4 százaléka úgyszintén. Ez idő alatt 8546 új fertőzöttet regisztráltak az országban, 78,8 százalékuk egy oltást sem kapott.

Jelezte továbbá, hogy 270 napról egy évre kiterjesztik a védettségi igazolványok érvényességét.

Ez vonatkozik az oltásokra és a fertőzésből való felgyógyulásra is. Az Európai Unióban a gyógyultsági igazolás 180 napig érvényes, de Horvátországnak joga van saját hatáskörben döntést hozni — mondta, hozzátéve: "mi úgy véljük, a 365 nap olyan határidő, amit el tudunk ismerni".

Az elmúlt 24 órában 1517 új koronavírus-fertőzést azonosítottak az országban. A vírus okozta betegségben tízen haltak meg, kórházban 738 beteget ápolnak, közülük 99-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 822 966-an kaptak védőoltást, közülük 1 709 647-en már a második adagot is felvették.

