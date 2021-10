Még a kínai internetezők is kínosnak nevezték a készülő új kínai sorozatot, amely kinézetében és alapötletében úgy tűnik, egy az egyben lemásolta a Netflix gigantikus sikert arató Squid Game című sorozatát. A két alkotás címszerkezete szinte ugyanolyan, de a kínai változat Squid's Victory néven fut.

A BBC cikke szerint a készülő sorozat reklámanyagait nemrég küldte szét a kínai streaming-szolgáltató, a Youku és azóta pocskondiázzák az alkotókat.

A szinopszis szerint ugyanis ebben a sorozatban is a versenyzőknek gyermekjátékokon kell összemérniük az erejüket, csakúgy, mint az eredeti, koreai változatban.

Balra az eredeti, koreai változat, jobbra pedig a készülő kínai sorozat logója Fotó: Netflix

A legnagyobb kínai portálokon szégyentelen lopásnak minősítették az új szériát, a Youku pedig máris elnézést kért, látva a felháborodást és jelezték: a poszterek még csak korai tervek voltak, amelyek kiszivárogtak, a sorozatot már amúgy is régen elkészült.

Kínában egyébként bevett szokás a koreai sikeralkotások lemásolása. Egy kínai rapverseny például sokak szerint abszolút koppintása egy ugyanilyen, régóta nagy sikerrel futó koreai műsornak.

A kínai netezők egyébként azért is bukhattak ki, mert a Squid Game nem csak a világon, hanem Kínában is bombasiker lett, annak ellenére is, hogy hivatalosan egyetlen szolgáltató sem mutatta be azt. Így illegálisan szerezték be a sorozatot.