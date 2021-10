Űrhotelt épít az Amazon alapítója

Újabb űrkalandra adja a fejét az Amazon alapítója, Jeff Bezos. A világ egyik leggazdagabb embere Blue Origin nevű űrvállalatán keresztül egy kereskedelmi űrállomás elindítását jelentette be, amely töbek között filmforgatásra, kutatómunkák elvégzésére is alkalmas lesz, de egy űrszálló is helyet kap rajta.

Kereskedelmi űrállomás elindítását jelentette be a Jeff Bezos által tulajdonolt Blue Origin űrturisztikai vállalat – számolt be a BBC. A cég vezetői hétfői közölték, reményeik szerint az évtized végére helyezhetik üzembe az „Orbital Reef” névre keresztelt űrállomást. Az Orbital Reef látványterve Fotó: AFP A közzétett promóciós anyag szerint az állomás egy többfunkciós üzleti park lesz az űrben, amely legfeljebb tíz ember tud egy időben fogadni. A Blue Origin a Sierra Space-szel és a Boeing-gel is együttműködik az űrpark megépítésében. A 32 ezer négyzetméteres állomás ideális helyszín lehet filmforgatáshoz, kutatásokhoz, de űrszálló is helyet kap rajta. A központ megépítésének költségeiről nem adtak tájékoztatást. Korábban Jeff Bezos arról beszélt, hogy évi egymilliárd dollár elköltését tervezi a Blue Originre. Az Orbital Reef megépítésének bejelentése egybeesik azzal, hogy a NASA terveket vár a Nemzetközi Űrállomás (ISS) alternatívájára. A 20 éves állomás ugyanis már elavult, és égetően szükséges a fejlesztése. Az Orbital Reef látványterve Fotó: AFP Orosz tisztviselők korábban már jelezték, attól tartanak, hogy az elöregedett berendezések súlyos problémákat okozhatnak, ezért ha nem javulnak a körülmények, 2025-re elhagyhatják az űrállomást. Válaszul a NASA az év elején bejelentette, 400 millió dollár értékben szerződik űrvállalatokkal, hogy azok segítsék az állomást az elavult berendezések lecserélésében. A tender elnyeréséért komoly versenyfutás várható. A hét elején a Nanoracks, a Voyager Space és a Lockheed Martin bejelentette, hogy együttműködésük gyümölcseként 2027-ig pályára állítanának egy űrállomást. A Blue Origin eddigi éve vegyesen alakult. A New Shepard rakéta fellövése – amellyel Jeff Bezos és a Star Trek-sorozat sztárja, William Shatner repült az űrbe – nagy figyelmet kapott. De szintén nagy figyelem övezte, hogy a vállalatnak szexuális zaklatás vádjával kellett szembenéznie. A múlt hónapban pedig a cég lemaradt egy 2,9 milliárd dolláros NASA-szerződésről, amelyet Elon Musk SpaceX-je happolt el Bezosék orra elől.

