Miután a Rayo Vallecano elleni vereség hatására szerda este megvált eddigi edzőjét, Ronald Koemantól a Barcelona, felmerült, hogy a csapat egykori középpályása Xavi Hernandez vegy át a pozícióját – írja a The Guardian.

Xavi jelenleg a katari Al Sadd edzőjeként dolgozik, de folynak a tárgyalások arról, hogy lehetne szerződését felbontani, hogy visszatérhessen a Camp Nouba.

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

A klub vezetése már hetek óta tárgyal az egykori focistával, mivel az már látszott egy ideje, hogy Koeman napjai meg vannak számlálva a csapatnál. Ennek ellenére lehetséges, hogy vasárnapig nem sikerül új edzőt kinevezni, így az Alavés elleni otthoni meccsen Sergi Barjuán, a B csapat edzője ülhet a kispadon.

Xavi a Barcelona saját nevelésű játékosaként 767 alkalommal öltötte magára a csapat színeit, mielőtt a katari csapatnál befejezte pályafutását, majd 2019 májusától edzővé avanzsált. Kinevezése valószínűleg elnyerné a Barcelona szurkolóinak egyetértését, még ha nem is rendelkezik túlságosan sok edzői tapasztalattal.

Az egykori játékos nyolc bajnoki címet és négy Bajnokok Ligáját nyert a katalán együttessel és a klub aranykorának meghatározó játékosa volt. A most 41 éves Xavi 1992-ben került a klubhoz, és hat évvel később, 18 évesen már a felnőtt csapatban is debütált, melynek 2015-ös távozásáig oszlopos tagja is volt. Barcelonai pélyafutása alatt 184 gólpasszal és 85 góllal háláta meg a belé fektetett bizalmat.