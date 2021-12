Európa-szerte nagyszabású akcióban vett részt az Europol a Frontexszel együttmüködve. Az európai rendőrség és határvédelem közös novemberi akciójában összesen 29 országban, több mint 14 ezer résztvevővel ellenőriztek repülőtereket, főútvonalak. A csempészútvonalak felderítésével 212 embert tartoztattak le és további 89 emberkereskedelemmel gyanúsított személyt azonosítottak – derült ki az Europol közleményéből.

A közös akció célja volt, hogy azonosítsák az emberkereskedelem áldozatait, felszámolják a szexuális kizsákmányolásokat, illetve fellépjenek a koldusmaffiával szemben.

Az akciónapok során

593 felnőttet és 57 kiskorút azonosítottak az embercsempészet potenciális áldozataként, köztük négy kontinens országának állampolgárait.

Az EU repülőterein számos áldozatot sikerült azonosítani, majd az ellenőrzések után az emberkereskedelem áldozataiknak biztosították a biztonságos hazajutást. Emellett számos árut is lefoglaltak, például hamis vezetői engedélyeket, fegyvereket és kábítószereket is, és összesen 327 új ügyben indult el nyomozás. Az Europol közlése szerint az uniós ügynökségek, a nemzeti bűnüldöző szervek és az olyan szereplők, mint az utastájékoztatási egységek közötti együttműködés a jövőbeni is hasonló nyomozásokban is össze lesznek hangolva.

Fotó: Stephan Witte/KDF-TV & Picture / DPA / dpa Picture-Alliance

A bűnüldöző szervek az embercsempészek lehetséges helyszínei széles körét vették célba, például bárokat, bordélyházakat, éjszakai klubokat, masszázsstúdiókat, sztriptízbárokat, hiszen az emberkereskedők többféle módszert alkalmaztak az áldozataik behálózására.

Az akciókat Ausztriában, Belgiumban, Horvátországban, Cipruson, Dániában, Finnországban, Németországban, Magyarországon, Izlandon, Írországban, Litvániában, Luxemburgban, Máltán, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovákia, Szlovéniában, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Észak-Macedóniában, Albániában, Koszovóban, Szerbiában, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában tartották.

A héten harmincegy illegális bevándorló hajótörést szenvedett és belefulladt a La Manche-csatornába, egy eltűnt, amikor az észak-franciaországi Calais kikötővárosból megpróbáltak átjutni a szemközti brit partokra. Jean Castex francia miniszterelnök tragédiának nevezte

a 2018 óta legtöbb halálos áldozattal járó átkelési kísérletet.

„A meghaltakra és a sérültekre gondolok, az embercsempész bűnözők áldozataira, akik kihasználják az elkeseredettségüket és a nyomorukat” – írta a Twitteren a francia miniszterelnök.

A hajótörést megelőzően idén eddig három holttestet találtak a francia hatóságok, és négy embert nyilvánítottak eltűntnek. 2020-ban hat holttestre bukkantak, és négy ember tűnt el, míg 2019-ben négyen vesztették életüket az átkelési kísérletekben.