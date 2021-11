Hogyan értékeli az idei esemény sikerét? Hány látogatót fogadtak összesen?

Az online divathetek után hihetetlen élmény volt ismét élőben megvalósítani a Budapest Central European Fashion Weeket. A kétnapos bemutató alatt több mint 4 ezer látogatót fogadtunk, a jegyértékesítésből befolyt 2 millió forintot pedig felajánlottuk az Ökumenikus Segélyszervezet számára. A hazai és nemzetközi média, véleményvezérek, kreatívipari szakemberek, buyerek és divat iránt érdeklődők a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeztek, hogy élőben tekinthessék meg több mint 30 magyar és regionális tervező legújabb, 2022-es tavaszi-nyári kollekcióját a Bálna Budapest épületében. A show-kat több social media platformon is követhették az érdeklődők. A TikTok videók élő nézettsége több mint 1000 fő volt, a Facebook-on pedig közel 20 ezren nézték meg eddig az élő adásokat, amelyek továbbra is visszanézhetőek. Az idei év különlegességeként a divathét időtartama alatt a Bálna helyszíne a Metaverzum virtuális Decentraland világában is látogatható volt, így online is érkezhettek látogatók a BCEFW-re. A divathét idején a Fashion Streeten megnyílt időszakos üzlet, a Budapest Central European Select pop-up store 27 magyar és régiós tehetség kollekcióit mutatta be. A side eventek-hez hasonlóan az érdeklődés itt is nagy volt, hiszen több mint 600-an látogattak el és válogattak a kortárs divat- és designmárkák őszi-téli, vagyis aktuális kollekciói és lakberendezési tárgyai közül.

Nanushka, Fotó: Holecz Endre

A közönség soraiban többen is beszélgettek róla, a divatszakma képviselői is, hogy igazi ünnep volt az esemény, ahol újra találkozhattak és a lezárások miatt most sokkal jobban értékelték, hogy létre jöhetett a rendezvény. Az ügynökség felé milyen visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban?

A vírushelyzet miatt alapvetően egy kisebb volumenű rendezvény megszervezése volt az elsődleges célunk, amit folyamatos teltházas bemutatókkal tudunk kivitelezni. Ez nem csak hogy sikerült, hanem a vártnál is több pozitív visszajelzés érkezett hozzánk a divathét, illetve a bemutatkozó márkák kollekciói kapcsán. Azt éreztük, megmozdult a város, a divatipari szakemberek ismét élőben találkozhattak és ismerhették meg a magyar és régiós tervezők legújabb alkotásait, ami miatt talán még jobb volt a hangulat. A bemutatókra nemcsak a szakemberek voltak kíváncsiak, törekedtünk arra, hogy a szakoktatásban résztvevő diákok is betekinthessenek a kulisszák mögé. Ebből kifolyólag Győrből, Nyíregyházáról, Székesfehérvárról, Budapestről és Pécsről közel száz tanuló vett részt a show-kon, akik szintén nagyon élvezték a bemutatókat és elmondásuk alapján rengeteg tapasztalatot tudtak gyűjteni.

Sugarbird, Fotó: Holecz Endre

Milyen konkrét lehetőségek, új kapuk megnyílását látja a magyar tervezőknek a nemzetközi szakmai közösség előtti bemutatkozásban?

A magyar divattervezők és divatipari szereplők számára a Budapest Central European Fashion Week jelenti a nemzetközi szakmával, illetve a divat iránt érdeklődő hazai és külföldi nagyközönséggel való találkozás elsőszámú állomását. A kifutókon látható márkák szezonról-szezonra megmutathatják kreativitásukat a buyerek, a szakma és a potenciális vásárlók előtt. 140 méteres kifutón 26 bemutatót követhettek végig a látogatók, köztük a nemzetközi sajtó neves képviselői az olasz, ukrán és skandináv Vogue-tól, a cseh Cosmopolitan-en át, a Maria Claire Arabia-ig, illetve olyan híres véleményvezérek ismerhették meg első kézből a magyar és régiós darabokat, mint Declan Chan, Bella Michlo vagy Chris Burt Allen. A két nap alatt több mint száz magyar és külföldi fotós és újságíró száznál is több tudósítást készítve tájékoztatott az eseményről. A divatbemutatókra számos országból, többek között Európából, Közel-Keletről és Oroszországból érkeztek szakemberek és forgalmazók, akikkel a tervezők személyesen is találkozhattak, így komoly értékesítési lehetőségekre tehettek szert.

Fotó: Kallus György/VG

Van-e személyes kedvence a tavaszi-nyári kollekcióban? Akár márka, akár stílus.

Nem tudnék kiemelni egy konkrét márkát vagy stílust a bemutatott 2022-es tavaszi-nyári kollekciók közül, hiszen mindegyik annyira egyedi, különleges és jól megkülönböztethető volt. Továbbá nemcsak a ruhákat, hanem a modelleket is a változatosság jellemezte: a show-k keretében többek között a nemzetközi kifutók egyik legfoglalkoztatottabb modelljét, Nagy Evelint, vagy a komoly modellkarriert felépítő, Epres Pannit is láthatta a közönség, valamint olyan magyar hírességek is feltűntek, mint Szentesi Éva, író vagy Farkasházi Réka színésznő. Emellett kiemelt figyelmet fordítottunk a diverzitásra is, számos plus size modell mutatott be a két nap során. Azt gondolom a hazai és régiós tervezőknek sikerült bemutatni tehetségüket a nagyközönség előtt. Szeretnék nekik ezúton is gratulálni.