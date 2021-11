Katalóniában a nyilvános helyek többsége, köztük

az éttermek, az edzőtermek, a mozik és az idősotthonok péntektől csak kizárólag oltási igazolvánnyal vagy negatív koronavírusteszttel látogathatók, ez eddig csak az éjszakai szórakozóhelyeken volt követelmény.

A katalán kormány szerint az intézkedés lehetővé teszi, hogy a helyszíneknek a diagnosztizált fertőzések terjedése ellenére se kelljen bezárniuk.

Katalóniában százezer emberből átlagosan 208-an lettek fertőzöttek az utóbbi két hétben, míg az országos átlag 160 eset.

A fertőzöttségi arányt tekintve a tizenhét spanyol tartomány közül jelenleg Katalónia az ötödik helyen áll.

Fotó: KAROL KOZLOWSKI / AFP

Extremadura tartományban a legkedvezőbb az állapot, rájuk egyelőre még nem vonatkoznak a korlátozások.

A legrosszabb helyzet Navarrában van,

ott szombattól vezetik be az oltási igazolvány vagy a negatív teszt követelményét a 60 férőhelynél nagyobb vendéglátóhelyeken, valamint a diszkókban és a kulturális tömegrendezvényeken.

Hasonló lépést terveznek Valenciában is, ahol az autonóm kormányok még a bíróság jóváhagyására várnak az intézkedés bevezetéséhez. Baszkföldön a bíróság a héten elutasította ugyanezt a javaslatot, azonban a helyi kormány fellebbezett a döntés ellen. Galíciában a bárok este 9 óra után kérhetik az igazolást. A Kanári-szigeteken is szigorítani akarnak, azonban az olyan helyeken, ahova csak védettek léphetnek be, nem korlátoznánk a nyitva tartást és a kapacitást. Madridban jelenleg nincs szükség igazolványra, de ezt sokan helytelennek tartják. A központi spanyol kormány nem tervezi országosan elrendelni az egyes tartományokban bevezetett korlátozásokat – írja az El País spanyol lap.

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 78,5 százaléka támogatja, hogy korlátozásokat vezessenek be azok számára, akik nem oltatják be magukat koronavírus ellen.

Spanyolországban 37 és fél millió ember, az eddig oltható 12 év feletti lakosság 89 százalék kapta meg valamelyik vakcina mindkét adagját.