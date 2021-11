Egy járványszakértőkből álló hollandiai tanácsadó testület azzal a javaslattal élt, hogy újra vezessenek be részleges zárlatot. Ez az enyhébb lockdown is a legszigorúbb járványügyi intézkedés lenne Nyugat-Európában nyár eleje óta – számolt be róla a ReutersConnect.

A testület nyomást gyakorolna a holland kormányra, hogy drasztikus és népszerűtlen intézkedéseket hozzon a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése miatt.

Mark Rutte ügyvezető miniszterelnök kormánya várhatóan pénteken hoz döntést az új járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban, a szakértő testület ajánlásairól is egyeztetve.

Fotó: Bart Maat / AFP

A javaslatok között több olyan is szerepel, amelyet a kabinet valóban fontolóra vesz. Ilyen például a rendezvények lemondása, a színházak és mozik bezárása, valamint a kávézók és éttermek korlátozott nyitvatartási ideje is. Az iskolák a terv szerint nyitva maradnának.

A kormány gyakran, de nem mindig követi a testület ajánlásait.

Korábban számos fejlett ország is azon az állásponton volt, hogy a vakcinák bevezetése miatt nincs szükség a korábbiakhoz hasonló lezárásokra, még akkor sem, ha a fertőzések rekordszintre emelkedtek.

Számos ország – például Nagy-Britannia – a harmadik oltásra, vagy más néven emlékeztető oltásara támaszkodik, hogy növelje a lakosság immunitását, és megelőzze, hogy télen ismét túlterheltté váljon az egészségügyi rendszer.

Fotó: Sem van der Wal / AFP

Hollandia eddig csak a gyenge immunrendszerű emberek egy kis részének adott emlékeztető oltást. Az ország oltási programja egyébként jól halad, a felnőtt népesség átoltottsági aránya megközelíti a 85 százalékot. A múlt hónapban a holland kórházakban a nem beoltott koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora 59 év volt, míg a beoltott betegeké 77 év a Holland Egészségügyi Intézet (RIVM) adatai szerint. A Covid-betegek mintegy 56 százaléka volt oltatlan vagy csak részben oltott.

Az intenzív osztályokra kerülő fertőzöttek 70 százaléka nem vagy csak részben volt beoltva.

Az esetszámok emelkedése miatt Hollandia múlt héten ismét bevezette a maszkokat, és kibővítette azoknak a helyeknek a listáját, ahová az oltottságot vagy a negatív teszteredményt igazoló corona pass birtokában lehet csak belépni.