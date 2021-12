Megkezdődött a felkészülés a magyar űrstratégia végrehajtására, amelynek legfőbb célja egy magyar kutatóasztronauta felküldése az évtized közepén a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Portóban.

A tárcavezető az Európai Űrügynökség (ESA) miniszteri szintű ülésén arról számolt be, hogy a kormány elfogadta az első nemzeti űrstratégiát a következő tíz évre vonatkozóan. Ennek keretében

már meg is kezdődött a magyar űrhajós kiválasztásának folyamata, a jelentkezési határidő január végén jár le.

Az asztronauta feladatai közé tartozik majd, hogy dozimetriai, anyagtani, űrbiológiai, gyógyszerészeti teszteket és kísérleteket végezzen.

Emellett azt a berendezést is telepítenék, amelyet jelenleg egy magyar–orosz projekt keretében fejlesztenek az űridőjárás jobb előrejelzése érdekében.

Fotó: BORSOS MATYAS / Szijjártó Péter, Facebook

Ezen stratégia keretében megkezdődött az előkészítése egy magyar telekommunikációs műhold Föld körüli pályára bocsátásának és a kapcsolódó földi szegmens fejlesztésének is.

Magyarország 2024-től húsz éven keresztül rendelkezik majd egy geostacionárius pályaszakasz üzemeltetési jogával, így ismét saját telekommunikációs műholdja lehet – közölte.

Magyarország a napokban stratégiai megállapodást kötött az űrkutatási együttműködésről a francia–olasz Thales Alenia Space-szel is, amelynek köszönhetően

magyar vállalatok részt vehetnek majd a világ egyik legnagyobb műholdflottájának működtetésében.

A tárcavezető kiemelte, hogy több szempontból is különleges év volt az idei. Most volt a 75. évfordulója annak, hogy Bay Zoltán magyar fizikus sikeres európai Hold-radar kísérletet végzett. Emellett Magyarországon rendezték meg a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusát, amelyen több mint hatvan asztronauta vett részt, illetve legalább ezer magyar diák is jelen lehetett.