Míg a befektetői közösség bitcoinlázban ég, a művészvilágot is inspirálja a kriptopiac és a legismertebb eszköz elindítója. Amellett, hogy Anton Molnar nemrég a valójában ismeretlen Satoshi Nakamotót vászonra vitte, a művész elindította egyetlen NFT-jét (non fungible token – nem helyettesíthető token), amire a magyar kriptoközösség is licitálhat az OpenSea.io aukciósoldalon, a „Netuddki” című festményről készült token árverésén.

A blokklánc-technológia napjainkban hódítja meg a kortárs művészetet, így nem csupán pénzügyi, hanem befektetői forradalmat is generál. Akkor mégis miért csupán a Satoshi-portrémról születhet egyedül NFT digitális mű? A válasz egyszerű: ahogy az életem, úgy az alkotásaim is egyediek és megismételhetetlenek, s ez nem lehet másképp a digitális kéznyomom esetében sem!

– fejtette ki Anton Molnar az aukció elindulása kapcsán.

A „Netuddki!” NFT a fizikai műtől teljesen független utat jár be. Az olajfestményt a Dlabs szervezésében november 23-án leplezik le Budapesten.

A Párizsban élő Anton Molnar az egyik legsikeresebb és legismertebb külföldön élő magyar festő. Művei világszerte keresettek, képeit művészeti alapítványok és híres magángyűjtők (Cindy Crawford, Jacques Chirac) is szívesen vásárolják, illetve nagyvállalatok (Louis Vuitton, Moët & Henessy) megrendelésére is szokott festeni. A művei Picasso, Andy Warhol, Marc Chagall és Jasper Johns alkotásai között szerepeltek tokiói árveréseken. Képein keresztül osztja meg véleményét a világról. Festményeiben a tartalom sokszor áttételesen vagy rejtve keresendő.

Az olajfestmény leleplezését szervező Dlabs pedig a magyar kriptoközösség meghatározó társasága, technológiai támogatást nyújt informatikai rendszerek továbbfejlesztéséhez, hogy azok képessé váljanak digitális értékek kezelésére.

Emellett kriptodevizák fejlesztésében is folyamatosan részt vesz a cég. Egyik legnagyobb eredményüknek azt tartják, hogy megszületett az első hazai blokkláncplatform, az ILGON, amely képes együttműködni más blokkláncokkal, kiszolgálni az állami, vállalati szereplőket és magánembereket egyaránt.

A globális pénzügyi forradalomnak köszönhetően ma a digitális pénzeszközök piacán naponta már több mint 100 milliárd dollár értékben kereskednek.