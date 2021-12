A Bjarke Ingels Group által tervezett, 2017-ben átadott koppenhágai CopenHill nyerte el 2021-ben a Világ Építészeti Fesztivál (WAF) World Building of the Year díját — írja a New Atlas.

A díjat az építészek legrangosabb eseményén, a Világ Építészeti Fesztivál keretében adták át Lisszabonban. A CopenHill, más néven Amager Bakke, egyike azon ötletnek, mely első hangzásra őrültségnek tűnhet, de a gyakorlatban azonban valóban működik.

Síelők a CopenHill mesterségesen kialakított sípályáján 2020. december 5-én.Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Olyan tiszta erőműről beszélhetünk, amely a város közösségi életének színtereként is szolgálhat egyben

— nyilatkozta a Bjarke Ingels a nevéhez fűződő cég alapítója a létesítményről.

Az építmény belsejében üzemelő hulladékégető évente 440 000 tonna hulladékot tud tiszta energiává átalakítani,

a megtermelt energiából pedig 150 000 háztartás energia- és fűtésigényét tudják biztosítani.

A hulladékégető egyben multifunkcionális sportkomplexumként is üzemel: az építményre épített mesterséges hegyen tetején egy 400 méter hosszú sípálya található. Emellett a világ legmagasabb, 85 méteres mászófala, tetőterasz, crossfit pálya, túra- és futóútvonal is helyet kapott a CopenHill tetején.

A létesítmény oldalán 85 méter magas mászófalat alakítottak ki.Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Az épületen belül adminisztratív tereket, oktatási központot, valamint konferenciák és workshopok számára kialakított területeket is kialakítottak.