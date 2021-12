Németország is kötelezővé teszi az oltásokat az egészségügyi és szociális dolgozók részére egy pénteken a Bundestagban megszavazott javaslatcsomag értelmében – tudta meg a Deutsche Welle.

A javaslatról még a felsőháznak is szavaznia kell, de várhatóan még pénteken ez is megtörténik. A most megszavazott javaslat ismét lehetővé teszi a járványhelyzet kapcsán a színházak, mozik, bárok, sport- és kulturális események betiltását és március 15-ig marad érvényben.

Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW

A koronavírus-járvány negyedik hullámának tombolásakor beavatott új kancellár, Olaf Scholz prioritásként kezeli a járványhullám kezelését, ennek része az egészségügyi dolgozók kötelező oltása, melyet később akár általános oltáskötelezettség is követhet. Kiszélesítették azoknak a körét is, akik beadhatják a vakcinákat, így erre a jövőben az orvosok mellett a fogorvosoknak, a gyógyszerészeknek és az állatorvosoknak is lehetőségük lesz.

Az egészségügyi miniszter Karl Lauterbach – aki egyébként epidemiológus – szerint azért van szükség a kötelező oltásra, mert elfogadhatatlan, hogy két évvel a járvány kezdete után még mindig vannak olyanok a kórházi dolgozók között, akikre az egészségünket bízzuk, ám szükségtelen halálokat okoznak amiért nem hajlandóak felvenni az oltást.