Aki találkozott már olyan emberekkel, akik sok füvet szívnak, szinte biztos, hogy hallott már olyan állításokat, melyek a kannabisz mindenféle betegséggel szembeni jótékony hatásáról szólnak. Ezen állítások közül természetesen sok tudományos alapon is megállja a helyét, amit az orvosi marihuána terjedése is bizonyít, ám sok esetben alaptalanok. A Fortune magazin most egy tudományos lapban megjelent kutatásról számolt be, mely szerint két, a kenderben általában megtalálható molekula védelmet nyújthat a koronavírus fertőzéssel szemben.

Fotó: Debajyoti Chakraborty / NurPhoto via AFP

A Journal of Nature Productsban közzétett laboratóriumi kutatás szerint

a kannabigerolikus és a kannabidiolikus sav (CBGA és CBDA) volt az a két anyag, melyet az oregoni állami egyetem kutatói mint a coviddal szemben potenciálisan hatásos szerekként azonosítottak.

A kutatás során ez a két anyag a koronavírus tüskefehérjéjéhez kapcsolódva megakadályozták, hogy azok az emberi sejtekbe bejussanak.

A tanulmány készítése során emberi hámsejteket és a koronavírus tüskefehérjéjével ellátott pszeudovírusokat használtak a kísérletek lefolytatásához, melyet az alfa és a béta variáns kapcsán is elvégeztek. A CBGA és a CBDA ezekben az esetekben is sikeres védelmet nyújtott a fertőzés ellen. Ugyanakkor nem vizsgálták embereknek adott táplálékkiegészítőként a hatásmechanizmust és nem végeztek összehasonlító elemzést sem a kannabiszt használó és az attól tartózkodó embereket érintő fertőzési arányok terén sem, annak ellenére, hogy Oregon államban 2015 óta a szer már rekreációs célú használat esetén is legálisan hozzáférhető.

Az állam kenderrel kapcsolatos innovációs központjának egyik kutatója, a tanulmány egyik társszerzője Richard van Breemen kiemelte, hogy ezek az anyagok szájon át is bevehetők és hosszú ideje használják biztonságosan, továbbá a koronavírus fertőzés megelőzése és kezelése terén is segítséget nyújthatnak.