A koronavírus-járvány idején nagyon kevés pozitívum volt, de a brit tudósok feltártak egyet: azok az emberek vonzóbbnak tűnnek akik védőmaszkot hordanak.

A Cardiffi Egyetem kutatói meglepve tapasztalták, hogy a férfiak és a nők is jobban néznek ki, ha az arc eltakarja az arcuk alsó felét - közölte a The Guardian, amely a részletekről beszámolva arra is kitér, hogy a kutatás további részletei csapást jelenthetnek a divatos arcmaszkokat gyártóknak. A felmérés ugyanis arra is rámutatott, hogy valószínűleg az eldobható típusú sebészeti kék maszkkal letakart arcot tartják a legvonzóbbnak az emberek.

Dr. Michael Lewis a Cardiffi Egyetem kutatója, aki az arcok észlelésének pszichológiájával kapcsolatos különféle kérdéseivel foglalkozik, mondhatni az arcok szakértője elmondta, hogy a világjárvány előtt végzett kutatások azt találták, hogy az orvosi arcmaszkok csökkentik az azt hordó ember vonzerejét, mert betegséghez vagy betegséghez kapcsolják őket.

"Ki akartuk deríteni, hogy ez az észlelés változott-e, mióta az arcvédők mindenütt elterjedtek, és meg akartuk tudni, hogy van-e bármilyen hatása annak, hogy milyen típusú maszkot hordunk" - közölte a Guardian szerint a kutató.

Hozzátette: „tanulmányunk szerint az arcokat akkor tekintik a legvonzóbbnak, ha orvosi arcmaszk fedi. Ennek az lehet az oka, hogy megszoktuk, hogy az egészségügyi dolgozók kék maszkot viselnek, és ezeket most a gondozói vagy orvosi szakmában dolgozó emberekkel társítjuk. Egy olyan időszakban, amikor sebezhetőnek érezzük magunkat, megnyugtatónak találhatjuk az orvosi maszkok viselését, és így pozitívabban viszonyulunk viselőjéhez.”

A kutatás első részét 2021 februárjában végezték, amikorra a brit lakosság hozzászokott a maszk viseléséhez. Negyvenhárom nőt kértek fel, hogy értékelje egy 10-ig terjedő skálán a maszk nélküli, sima szövetmaszkot, kék orvosi arcmaszkot viselő, és ugyanazt a területet fedő könyvet maguk elé tartó férfiarcképek vonzerejét.

A résztvevők elmondták, hogy a textilmaszkot viselők sokkal vonzóbbak voltak, mint azok, akiknek nincs maszkjuk, vagy akiknek az arcát részben eltakarta a könyv. De a sebészeti maszk – ami csak egy normál, eldobható fajta volt – még szebbé tette viselőjét a megkérdezett nők szemében

Vagyis - mutatott rá Michael Lewis - a világjárvány megváltoztatta pszichológiánkat abban, ahogyan a maszkot viselőket megítéljük, észleljük. Amikor látunk valakit, aki maszkot visel, már nem gondoljuk, hogy „az illetőnek betegsége van, távol kell tartanom magam”.

Ez összefügg az evolúciós pszichológiával és azzal, hogy miként választjuk ki a partnereinket. A betegség és a betegségre utaló jelek nagy szerepet játszhatnak a párválasztásban – korábban a betegségre utaló jelek nagy visszalépést jelentettek. Most már megfigyelhetünk egy olyan elmozdulást a pszichológiánkban, hogy az arcmaszkok többé nem a betegeskedéssel kapcsoaltos jelzésként működnek.

Lewis szerint az is lehetséges, hogy a maszkok vonzóbbá teszik az embereket, mert a szemre irányítják a figyelmet. Azt mondta, más tanulmányok kimutatták, hogy az arc bal vagy jobb felének eltakarása vonzóbbá teszi az embereket, részben azért, mert az agy kitölti a hiányzó réseket, és eltúlozza az általános hatást.

Az első tanulmány eredményeit a Cognitive Research: Principles and Impplications című folyóiratban tették közzé . Egy második tanulmányt is végeztek, amelyben férfiak egy csoportja álarcos nőket néz, ám ennek eredményére még várni kell.