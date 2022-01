Egyre több országban követelik meg a Covid-oltási bizonyítvány meglétét bizonyos foglalkozási kategóriákhoz vagy társadalmi tevékenységekhez kötve, de a teljes lakosság kötelező oltása továbbra is kivételt jelent a világban. A témában egy részletes összefoglalóval állt elő a La Libre belga hírportál.

Ez történik a világban

Európa első országaként vezette be Ausztria a teljes felnőtt lakossága számára kötelező koronavírus elleni védőoltást. Az intézkedés február 4-én, pénteken lép hatályba, miután a bécsi parlament a hónap elején elfogadta az erről szóló jogszabályt. Azokat az osztrák polgárokat akik megtagadják a Covid elleni védőoltást 600 euró és 3600 euró közötti pénzbírsággal is sújthatják, de ha két héten belül megkapják az oltást, mentesülhetnek annak befizetésétől.

Németországban is tárgyalnak a kötelező koronavírus elleni védőoltás bevezetéséről, amelyet Olaf Scholz új szociáldemokrata miniszterelnök és Karl Lauterbach egészségügyi miniszter támogat. Mindketten a világjárvány elleni küzdelem során a keményebb fellépés mellett szoktak állást foglalni.

Tavaly decemberben az ecuadori hatóságok a világon elsőként kötelezővé tették lényegében mindenki számára a koronavírus elleni oltás felvételét, beleértve az öt évnél idősebb gyermekeket is. A dél-amerikai ország előtt Közép-Ázsia két autoriter állama, Tádzsikisztán és Türkmenisztán, 2021 júliusában bejelentette a felnőttek, 18 év felettiek kötelező védőoltását. Indonéziában elméletileg 2021 februárjától kötelező a Covid elleni védőoltás a felnőttek számára, de 2022 elején az ország lakosságának kevesebb mint a fele kapott koronavírus elleni védőoltás. A témában korábbi cikkünk itt olvasható.

Az idősebbekre jobban figyelnek

Két európai országban kötelező oltást vezettek be az idősek számára a Covid ellen, mivel esetükben a betegség lefolyása súlyosabb lehet és sokan meg is halhatnak ha elkapják azt. Olaszországban egy január 5-én elfogadott törvényerejű rendelet február 15-től teszi kötelezővé az 50 év felettiek védőoltását.

Nagyobb figyelmet kaptak az idősek Fotó: Komka Péter

Görögországban 2022 eleje óta kötelező a Covid-oltás a 60 év felettiek számára. A görög hatóságok már megkezdték a koronavírus elleni védőoltásban nem részesült idős emberek bírságolását. Az oltatlanokat havonta 100 euróra büntetik.

A Cseh Köztársaságban tárgyaltak hasonló rendszer életbe léptetéséről, de január során végül felhagytak az ötlet megvalósításával.

Sok helyen szakmákhoz kötik a védőoltás kötelezővé tételét

Tavaly nyár óta növekszik azoknak az országoknak a száma, amelyek bizonyos foglalkozási kategóriák esetén kötelezővé teszik a Covid elleni védőoltást. Franciaországban az oltási követelmény 2021. szeptember 15-e óta vonatkozik a kórházi személyzetre és idősotthonokra, tűzoltókra, mentősökre és házi gondozókra, miután júliusban elfogadták az erről szóló jogszabály, amit egy hónappal később az ország alkotmánybírósága is helyben hagyott. Jean Castex miniszterelnök azonban a hónap elején kizárta a kötelezettség teljes lakosságra való kiterjesztését.

Olaszországban az egészségügyi dolgozókat május vége óta, az idősek otthonában dolgozókat pedig október 10-e óta oltották be, miután a járvány első hulláma során ezeken a helyeken pusztított leginkább a vírus. Az olasz parlament tavaly december 15-én kötelezte az oktatásban, a közigazgatásban, a rendőrségnél és más közalkalmazotti státusban dolgozókat arra, hogy oltassák be magukat.

Nem mindenki fogadta kitörő lelkesedéssel a kötelező oltást Ausztriában Fotó: FLORIAN WIESER / AFP

Görögországban augusztus 16-tól kötelező az oltás az idősek otthonában dolgozók számára, szeptember 1-től pedig az otthoni gondozók számára. Már júliusban bevezették az egészségügyi személyzet számára. Angliában az idősek otthonában dolgozókat november közepe óta teljes körűen be kell oltani. Ugyanez vonatkozik a gondozókra is 2022 áprilisától. Németországban az egészségügyi személyzetnek március 15-ig kell igazolnia az oltást meglétét, s az intézkedés az idősek otthonában dolgozókra is vonatkozik.

Panamában Laurentino Cortizo elnök január 5-én rendelte el az összes köztisztviselő kötelező beoltását. Az Egyesült Államokban Joe Biden elnök szeptember 9-én jelentette be 100 millió munkavállaló, közalkalmazott, illetve magánalkalmazott kötelező védőoltását. Az intézkedést azonban novemberben felfüggesztette a szövetségi igazságszolgáltatás, majd január 13-án a Legfelsőbb Bíróság véglegesen letiltotta annak életbeléptetését. Az amerikai alkotmánybírák azonban fenntartották a Covid elleni védőoltás kötelezettségét a szövetségi támogatásban részesülő egészségügyi egységek egészségügyi alkalmazottai számára.

Egyes országokban az oltási kötelezettség nem korlátozódik az állami alkalmazottakra. Magyarországon például ez a helyzet, hiszen itthon a cégek tavaly október végétől kérhetik a munkavállalóktól az oltás igazolás meglétét. Az omicron variáns megjelenése után viszont a többi uniós ország szigorításait nem követte hazánk, így lényegében a leglazább előírások érvényesülhettek itthon.

Egyre nagyobb teret hódit az oltási bizonyítvány

Az oltási igazolás vagy engedély kötelezővé vált bizonyos helyekre való betéréshez, tevékenységekre, illetve egyre több országba való utazáshoz. Szaúd-Arábiában 2021. augusztus 1-jétől védőoltás szükséges ahhoz, hogy "bármilyen magán- vagy kormányzati helyre", tömegközlekedési eszközt igénybe vegyenek, illetve ahhoz is, hogy a polgár elhagyja az országot. Tavaly tavasszal a rijádi hatóságok csak a Covid ellen beoltott embereknek engedélyezték a ramadán idején az umrah-zarándoklaton való részvételt.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Marokkóban októbertől oltási engedély szükséges a zárt nyilvános helyekre (szállodák, éttermek, kávézók, üzletek, edzőtermek), az adminisztrációba való belépéshez és az ország elhagyásához. Ugyanez az intézkedés vonatkozik decembertől Tunéziában az állami intézményekbe, iskolákba, kávézókba, bankokba stb.

Olaszországban januártól kötelező az oltási igazolás a tömegközlekedés használatához, a szállodákba, éttermekbe, vásárokra és kongresszusokra való bejutáshoz, valamint nyilvános uszodák és edzőtermek esetén.

Franciaországban január 24-től kötelező felmutatni az oltási igazolás meglétét a mozikba, bárokba, éttermekbe és az interregionális közlekedés során. Egyes országok, például Új-Zéland vagy Ausztrália, csak beoltott utazók számára engedélyezik az országukba való belépést. Az Egyesült Államok arra is felhívja a látogatók figyelmét, hogy csak azok léphetnek be az országba akik teljes be vannak oltva.

Romániában a kormányzó PSD-PNL-UDMR Koalíciónak nem sikerült konszenzusra jutnia a tanúsítvány szabályozásáról. Magyarországon a közelmúltban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy februártól változnak a szabályok, mert a betegség gyorsabb lefolyású, és a virológusok szerint változtatni kell a protokollokon. Csökken a karantén időtartama, tíz napról hét napra, negatív teszttel öt napra. Ha valaki az iskolában fertőződik meg, akkor csak az oltatlan gyerekeknek kell otthon maradniuk. Változnak a védettségi igazolvány szabályai. Február 15. után az nem kap igazolványt, aki átesett a fertőzésen, de nincs oltva. Az kapja meg, akinek van három oltása, vagy kevesebb mint hat hónapja kapta meg a másodikat. A kötelező oltásról a magyar kormány pedig már egyértelműen jelezte, hogy ezen nem gondolkodik. Közben Európa több országában is elkezdték feloldani a szigorításokat, így Nagy Britanniában, Finnországban, Romániában is könnyebb lesz az élet.