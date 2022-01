Románia egyszerűsítette és egységesítette a beutazási feltételeket: keddtől megszűnik az országok járványügyi – vörös, sárga, zöld jelzésű – kockázati besorolása és

bárhonnan érkezne utas az országba, annak függvényében küldik karanténba, hogy rendelkezik-e érvényes Covid-igazolvánnyal.

A beutazókat a koronavírus elleni teljes beoltottságot, a fertőzésből az utóbbi fél évben történt kigyógyulást vagy a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet tanúsító védettségi igazolás mentesíti a karanténkötelezettség alól.

Aki e feltételek valamelyikének teljesülését nem tudja az európai uniós – vagy másutt kiállított, ennek megfelelő – Covid-igazolvánnyal bizonyítani, annak egységesen ötnapos karanténba kell vonulnia – részletezte a járványügyi operatív törzs (CNSU) hétfői határozatát Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár.

Fotó: Shutterstock

A 12 évesnél kisebb gyermekek, az országot 24 órán belül elhagyó átutazók, a határ másik oldalán található munkahelyükre ingázók, a hivatásos áru- és személyszállítók, és a diplomaták továbbra is mentesülnek a karanténkötelezettség alól.

A CNSU határozata szerint viszont a (fertőzött személyhez legalább 15 percig orvosi maszk nélkül két méternél közelebb került) kontaktoknak is ötnapos karanténba kell vonulniuk, kivéve azokat, akik az utóbbi 90 napban estek át a fertőzésen.

Megfelelő igazoló iratok felmutatása esetén felmentést kaphatnak a karanténintézkedés alól azok is, akik születéssel, házasságkötéssel, illetve halálesettel kapcsolatos családi események, halaszthatatlan egészségügyi beavatkozás, vagy személyazonossági irataik cseréje miatt érkeznek az országba.

A szabályok mostani egyszerűsítése nyomán a karantén időtartama egységesen öt nap, a legfőbb változás pedig az, hogy immár nemcsak a beoltottak és a fertőzésen az utóbbi fél évben átesett utasok, hanem a frissen teszteltek is karanténmentesen léphetnek be Romániába az EU korábban vörös besorolású országaiból, köztük Magyarországról is.

Az államtitkár szerint várhatóan néhány napon belül Románia is bevezeti azt az uniós előírást, miszerint csakis az minősül beoltottnak, aki az oltás emlékeztető (harmadik) adagját is megkapta, vagy kilenc hónapnál nem régebben kapta meg az oltás második dózisát.