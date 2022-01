Annak ellenére érezheti biztonságban Novak Djokovic a szponzori támogatása javát, hogy az ausztrál bíróság a hétvégén törölte a vízumát, így nem vehet részt az év első Grand Slam-tornáján. Djokovic mégis több mint 8 millió dollárt kockáztat azzal, hogy nincs beoltva a koronavírus ellen. Ennyit veszíthet ugyanis, ha ki kell hagynia az év három másik Grand Slamjét is.

A legtöbb szponzor kitart, vagy hallgat, egyedül a Lacoste bizonytalan

A Raiffeisen Bank International a Forbes kérdésére megerősítette, hogy továbbra is támogatja Djokovicsot. Azt írták:

Az RBI döntését jóval azelőtt meghozta, hogy Novak Djokovicsról és a koronavírus elleni oltottsági státuszáról megjelentek a legújabb beszámolók, vagy hogy eldőlt, részt vehet-e az Australian Openen.

Fotó: Martin Bureau / AFP

A Hublot svájci óragyártó az AP megkeresésére azt reagálta:

Novak Djokovic a maga ura, nem kommentáljuk a személyes döntéseit. A Hoblot folytatja az együttműködését a világ első számú teniszezőjével.

Egyedül a Lacoste francia ruhagyártó jelezte, hogy megrendült a bizalma a sportolóban. A CNN-nek így nyilatkoztak: kapcsolatba lépnek Dkojoviccsal, és

áttekintik az eseményeket, amelyek a sportoló ausztráliai tartózkodását kísérték.

Djokovic többi támogatója, az Asics, a Head, a Lemero, a NetJets, a Peugeot, valamint az Ultimate Software Group egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire az ügyben.

Djokovic idén milliókat veszíthet

Ahogy arra a VG is felhívta a figyelmet, azzal, hogy nem oltatta be magát a koronavírus ellen, a 20-szoros Grand Slam-bajnok azt kockáztatja, hogy a Roland Garrosra sem teheti be a lábát. A francia torna szervezői megüzenték a sportolónak, hogy csak akkor állhat pályára, ha beoltatja magát. A francia parlament épp a napokban hozott törvényt arról, hogy a jövőben a sportcsarnokok, mozik, színházak, éttermek, kávéházak és más közösségi terek csak oltási igazolvánnyal látogathatók. A párizsi sportminisztérium hétfőn azt nyilatkozta:

Djokoviccsal sem tesznek kivételt, a szabályok mindenkire vonatkoznak, franciára és külföldire, játékosra és nézőre egyaránt.

A wimbledoni bajnokság szervezői kedden jelentették be, hogy nincs garancia arra, hogy a szerb részt vehet a tornán. Az Egyesült Királyságba a törvények alapján jelenleg oltatlan sportolók is beléphetnek, és az előírt hatósági karantén letöltése, valamint negatív teszteredmény felmutatása után a bajnokságokon is részt vehetnek, de a wimbledoni torna rendezője tavaly is szigorúbb szabályokhoz kötötte a részvételt az országosan érvényben lévő járványügyi előírásoknál, és idén is kész így eljárni – közölték.

Az pedig már most biztos, hogy a US Openen Djokovic nem vehet részt, hiszen az Egyesült Államok – Ausztráliához hasonlóan – minden belépő külfölditől megköveteli, hogy be legyen oltva a koronavírus ellen.

Fotó: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Novak Djokovic­ az elmúlt két és fél évben csupán kétszer nem jutott döntőig Grand Slam-tornán: a 2020-as US Openen leléptették, mert dühében, de nem szándékosan eltalálta a vonalbírót a labdával, az idei Australian Open előtt pedig kitoloncolták a kontinensről. Idén még háromszor foszthatja meg magát a lehetőségtől, hogy elvigye a tornák fődíját, ezzel összesen 8,18 millió dollártól eshet el – összesen ennyivel gazdagodhat a négy Grand Slam torna győztese.

A 2022-es Austral Open egyéni első helyezettje 2,06 millió dollárral lesz gazdagabb. A Roland Garros fődíja 1,69 millió dollár, Wimbledonból 1,93 millió dollárt, a U.S. Openről pedig 2,5 millió dollárt vihet haza a győztes.

Djokovic másutt is nehéz helyzetbe kerülhet

Djokovicnak akár a Madrid Open előtt is meggyűlhet a baja a rendezőkkel, miután a spanyol kormány szóvivője megüzente neki:

Djokovic úrnak be kellene oltatnia magát, ez a legokosabb, amit tehet. Fontos, hogy a sportolók példát kell mutassanak, ahogy például Nadal úr is tette.

A madridi polgármester hétfőn arról beszélt, hogy örülne, ha Djokovic játszana a tornán, és ennek jelenleg nincs is törvényi akadálya; Spanyolország negatív PCR-teszttel is beengedi az oltatlanokat, valamint a betegségről szóló igazoltást is elfogadja. De a részvétel szabályairól az utolsó szót a kormány mondja ki – figyelmeztetett a madridi polgármester.