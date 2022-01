Legalább 19 ember halt meg, köztük kilenc gyerek abban a katasztrofális tűzben, amely egy sokemeletes lakóházban ütött ki vasárnap Bronxban - közölték helyi tisztviselők.

A tisztviselők szerint az ötriadós tűz egy 19 emeletes toronyház harmadik emeletén lévő duplex lakásban kezdődött, a 333 East 181st Street szám alatt, Bronx Tremont részén, vasárnap délelőtt 11 óra előtt. A hatóságok tájékoztatása szerint a tüzet eloltották, a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen.

Dan Nigro New York-i tűzoltóparancsnok újságírókkal azt közölte, hogy a lakástűzben több mint hatvanan megsérültek. A lángok egy tizenkilenc szintes épület harmadik emeletén csaptak fel közép-európai idő szerint vasárnap késő délután. Három óráig tartott, amíg kétszáz tűzoltó megfékezte a tüzet. A helyszínre látogató Eric Adams polgármester is a közelmúlt egyik legpusztítóbb New York-i tűzvészének nevezte a bronxi lakástüzet.

Ez lesz az egyik legrosszabb tűzvész, aminek tanúi lehettünk a modern időkben New York városában

- mondta Eric Adams polgármester.

Az FDNY biztosa, Daniel Nigro sajtótájékoztatón elmondta, hogy 32 embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, összesen legalább 63-an megsérültek. A 32 áldozat túlnyomó része súlyos füstbelélegzés volt.