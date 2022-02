Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki széllökés miatt, a vár legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) tájékoztatása szerint főként az Észak-Dunántúlon, a Balaton térségében, különösen a záporos csapadékgócokban a déli, délutáni órákban 90 kilométer per órát meghaladó lökések is lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka veszít erejéből a szél.

A figyelmeztetés Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében van érvényben. AZ OMSZ szerint csütörtökre virradó éjszaka veszít erejéből a szél.

Szerda reggelig többfelé (délnyugaton csak néhol) várható csapadék: havazás, havas eső várható, a Tiszántúlon végig szilárd lehet a halmazállapot. A délelőtt folyamán északnyugat felől csökken a felhőzet, és a gyorsan vonuló felhőkból elszórtan fordul elő zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön nyugat felől szakadozott felhőzet érkezik, melyből elszórtan alakul ki kisebb eső, szitálás. Fokozatosan mérséklődik, majd DNy-ira fordul a légmozgás. Reggel -2, délután +5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Fotó: Shutterstock

Pénteken a Dunántúlon lesz szakadozottabb a felhőzet, itt kevés napsütés is lehet. A borúsabb keleti, északkeleti területeken kisebb vegyes csapadék előfordulhat. +9 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, de ÉK-en több fokkal hidegebb lesz.

Szombat hajnalban záporokkal hidegfront vonul át hazánk térsége felett, majd többórás napsütés következik felhőátvonulásokkal. Megerősödik az ÉNy-i szél. Marad az 5-10 fokos enyhe idő.

Vasárnap északkeleten, keleten felhős, máshol részben napos időre van kilátás. Csak elvétve alakul ki zápor. Reggel 0, délután +7 fo