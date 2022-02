Szerdán Svájc is csatlakozott a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseken lazító országok csoportjába, miután elhalványultak a félelmek, hogy az omikron variáns terjedése túlterheli az ország egészségügyi rendszerét – írja a Reuters.

Csütörtöktől így véget érnek a karanténszabályok és az otthoni munkavégzésre szólító rendelet, miközben a helyi kormányzatok és a központi kormány február 9-ig további enyhítésekről is tárgyal. Végső döntés február 16-án várható az ügyben.

A kormány közleménye szerint a rekordmennyiségű fertőzött ellenére sem teltek meg az intenzív osztályok, amit a korábbi fertőzések és az oltások hatására kialakult immunitásnak tulajdonítanak, továbbá annak, hogy az omikron variáns esetében a betegség lefolyása enyhébb. Ezért egyre több jelét látják annak, hogy a koronavírus endémiává szelídül.

Fotó: AXEL HEIMKEN / AFP

Hasonló állásponton van a dán kormány is, mely már nem tartja társadalmilag kritikus betegségnek a koronavírust. Ennek azért van jelentősége, mert ez a minősítés tette lehetővé az üzletek bezárását és a maszkviselési kötelezettségek előírását az országban.

Svájc mindemellett a fertőzés igazolását követő öt napos karantént is eltörli, mondván a fertőzöttek száma már olyan magas, hogy az intézkedés okafogyottá vált. Szerdán 41 ezer embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét az országban, így hivatalosan a járvány kezdete óta 2,29 millióan estek át a fertőzésen, ami 12,403 életet követelt az országban.

Kedden Dániában és Norvégiában is megszűnt a legtöbb korlátozás, így a két skandináv ország az elsők között van Európában, ahol már csökkent a betegség jelnetősége a szabályok szerint. Mint fentebb írtuk, Dániában már a kormány nem rendelheti el az üzletek bezárását, így az éjszakai klubok is kinyitnak és maszkot sem kell már hordani, míg Norvégiában megszűnnek az otthoni munkavégzést elváró szabályok és az az elvárás is, hogy senki ne fogadjon 10-nél több vendéget. Az oltottak már teszt nélkül beléphetnek az országba.