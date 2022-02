Átfogó belső vizsgálat indult tavaly év végén a CNN kereskedelmi hírtelevíziónál, miután a csatorna egyik arcát, Chris Cuomót kirúgták onnan. Chris Cuomot azért távolították el, mert a sajtóetikai szabályokat áthágva próbálta megvédeni bátyját, az akkori New York-i kormányzót, Andrew Cuomót, akiről kiderült: az évek során tizenegy női beosztottját is zaklatta. A kirúgásában az is szerepet játszott, hogy több kollégája vádolta szexuális zaklatással a műsorvezetőt. Jogi képviselője szerint a vizsgálat időközben kiderítette: a Cuomo ellen felhozott vádak megalapozatlanok voltak.

A vizsgálat eredményeképp azonban egyik legfontosabb emberét veszíti el most a tévé; Jeff Zuckerről ugyanis kiderült, hogy megszegte a csatorna belső szabályzatát, amikor nem jelezte az igazgatótanácsnak, hogy viszonyt kezdeményezett egyik közvetlen kollégájával – írta a Financial Times.

Szólnom kellett volna, amikor elkezdődött, de nem tettem. Hibáztam. Emiatt ma lemondok

– írta a CNN dolgozóinak Zucker.

Zucker ugyan nem nevezi meg azt a közvetlen kollégát, akivel 20 éven át dolgozott együtt, és akivel néhány éve viszonya van, de a CNN beszámolója szerint a csatona marketing-igazgatójáról, Allison Gollustról van szó, aki a hírek szerint a jövőben is maradat a tévénél.

Gollust közleményt adott ki, melyben azt írta, hogy 20 éve közeli barátok és munkatársak Zuckerrel, de a járvány idején a kapcsolatuk "megváltozott". "Sajnálom, hogy erről nem szóltunk kellő időben" – tette hozzá.