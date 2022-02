A középiskolai jelentkezési határidő február 18-án jár le, a tartalmában megújult, rugalmasabb szakképzési rendszerben a nyolcadikosok már az egyetemekre való továbblépést is kínáló végzettséget biztosító technikumok vagy a mélyebb szakmai tudást nyújtó szakképző iskolák közül válogathatnak – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Fotó: Shutterstock

Sokan tizenévesen még nem tudják biztosan, hogy mivel foglalkoznának szívesen felnőttként. A szakképzési rendszerben ezért először elegendő csak ágazatot választaniuk a diákoknak. Az ötéves technikumokban két, a hároméves szakképzőkben pedig egy évig tartó alapozó képzés után, már bővebb tapasztalatok birtokában, átgondoltabban dönthetnek arról, melyik szakma felel meg leginkább a terveiknek és képességeiknek.

Szakirányú továbbtanulás esetén előnyt jelent a felsőoktatási felvételin, ha valaki technikumból érkezik.

Akik a lehető leghamarabb szeretnének munkába állni, a szakképző iskolákban három év alatt minden szükséges ismeretet megszerezhetnek a biztos elhelyezkedést és tisztességes bért garantáló pályakezdéshez. Az iskola- és ágazatválasztásban hasznos segítség lehet az IKK honlapján elérhető részletes szakmakereső, egy új, digitális szakmaajánló és egy térképes intézménykereső is.

A szakképzésbe újonnan belépők mindegyike havi rendszerességgel ösztöndíjat kap. 2020 ősze óta felmenő rendszerben, iskolatípustól függően havonta 8-16 ezer forintos általános ösztöndíj jár a diákoknak. A hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredményű kilencedikesek és tizedikesek a havi 16-34 ezer forintos Apáczai ösztöndíjra is pályázhatnak. Akinek duális képzésben is folytatódik a képzése, annál ezt közel 100 ezer forintos munkabér váltja fel. Fontos újdonság a pályakezdési támogatás, amelyet először tavaly fizettek ki a szakmai vizsgát sikeresen teljesítőknek, az elmúlt tanév végén mintegy nyolcszázan kaptak átlagosan 230 ezer forintot. A kormány célja, hogy a fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ezért igazította az igényekhez a megújult szakképzés kínálatát is – közölte az ITM.