Napos délelőttel indulhat a csütörtök amit délután nyugat felől növekvő felhőzet követ, ám esőre vagy szitálásra csak elszórtan kell számítani – derül ki a köpönyeg.hu előrejelzéséből. Az északnyugati szél erős lehet reggel, ám ez napközben mérséklődhet és délnyugatira fordulhat. A hőmérséklet 6 fokig emelkedhet.

Pénteken borult idő várható egész nap északkeleten, havazás és havas eső is előfordulhat, míg az ország nagyobbik, délnyugati felén változóan felhős lesz az ég, és nem valószínű csapadék. Északkeleten 1-5, máshol 6-11 fok várható.

Fotó: Shutterstock

Szombat reggel még záporokkal indulhat a reggel, mely északkeleten hóval is járhat. Ezt követően feltámadhat és több helyen megerősödhet az északnyugati szél , elfújva a felhőket. A hőmérő higanyszála 5 és 10 fok között mozoghat. A felhőzet ismét növekedésnek indulhat vasárnap, északnyugat felől, de északkeleten is borult lehet az ég, míg délen egy kevés napsütésre is van kilátás. Kisebb vegyes csapadék az északkeleti tájakon előfordulhat. Marad az 5-10 fokos maximum.

A következő hét is erősen felhős időjárással indul, amit szórványos záporok tarkíthatnak, majd viharos szelek csökkenthetik a felhőket. Délutánra 6-11 fokig melegedhet a hőmérséklet hétfőn.