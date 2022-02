Nyugat felől erőteljesen csökkenő felhőzettel indul a szerdai nap, egyre nagyobb területet érintő napsütéssel. Az északnyugati szél délelőtt még élénk lehet, a hőmérséklet pedig 9 és 15 fok között alakulhat – olvasható a köpönyeg.hu előrejelzésében.

Csütörtökön is napos, északon rétegfelhős idő várható a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után, csapadék nélkül. 12 fok körüli időjárás lehet, gyenge délies széllel. Péntekre északnyugat felől ugyan átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de csapadék inkább csak délutántól északkeleten, és délnyugaton fordul elő. Estére azonban az északnyugati szél megélénkül és a hőmérő maximum 11 fokig kúszik fel.

A hétvégén ugyan ragyogóan napos idő is várható, ám ezt megszakítják tartósabban rétegfelhős, párás időszakok, míg a levegő is lehűl, így maximum 5 fok lehet és a reggeli fagyok is visszatérhetnek.