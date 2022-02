Az Egyesült Államokban található Connecticut állambeli Sandy Hook Általános Iskolában történt lövöldözés kilenc áldozatának családja 73 millió dolláros kártérítést nyert a gyilkosságokhoz használt puska gyártójával szemben – közölte a felperesek ügyvédje kedden.

A Politico cikke szerint a pert figyelemmel kísérték a fegyvertartás hívei, a fegyverjogok támogatói és a gyártók is, hiszen a döntés precedenst teremthet más lövöldözések áldozatai számára a lőfegyverek gyártóinak pereléséhez.

Az iskolai lövöldözés egyik túlélője és az áldozatok családjai 2015-ben perelték be a Remington fegyververgyártó céget, mondván, hogy a vállalatnak soha nem lett volna szabad ilyen veszélyes fegyvert értékesítenie.

Fotó: Don EMMERT / AFP

A mai nap az elszámoltathatóság napja egy olyan iparág számára, amely eddig védettséget élvezve, büntetlenül működött

– mondta egy sajtótájékoztatón Veronique De La Rosa, akinek 6 éves fia, Noah halt meg a lövöldözésben.

2012-ben a 20 éves Adam Lanza 27 emberrel végzett az amerikai történelem egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözésében. Az áldozatok nagy része 5-10 év közötti gyerek volt, de köztük volt a gyilkos tanárként dolgozó édesanyja is, akit az otthonukban ölt meg korábban.

A mentális problémákkal küzdő fiatal golyóálló mellényben, két pisztolyt és egy gépkarabélyt vitt magával az iskolába. Teremről tanteremre járva válogatás nélkül lőtt mindenkire. Mire valaki hívta a 911-et, és a rendőrök a helyszínre érkeztek, Lanza öngyilkos lett.

Remington azzal érvelt, hogy nincs bizonyíték arra, hogy marketingjének bármi köze lenne a lövöldözéshez. A cég azt is közölte, hogy a keresetet el kellett volna utasítani egy szövetségi törvény miatt, amely széles körű mentességet biztosít a fegyveriparnak. A connecticuti legfelsőbb bíróság azonban úgy döntött, hogy a Remingtont az állam törvényei szerint be lehet perelni a puska forgalmazása miatt. A fegyvergyártó fellebbezett az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságához, amely elutasította az ügy tárgyalását.

A Remington, az ország egyik legrégebbi fegyvergyártója, amelyet 1816-ban alapítottak, 2020-ban másodszor is csődöt jelentett, és vagyonát később több cég is eladta. A gyártó életét ért perek és a kiskereskedelmi korlátozások is nehezítették az iskolai lövöldözést követően.