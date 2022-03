Míg az Európai Unióban a koronavírus-járvány okozta válság során mért többlethalálozási arány tavaly novemberben 26 százalékos, decemberben pedig 23 százalékos növekedéssel új csúcsot ért el a válság előtti időszakhoz képest, addig 2022 egyértelmű csökkenéssel indult. Idén januárban ugyanis az uniós többlethalandóság 8 százalékra csökkent az Eurostat által szerdán közzétett, a halálozások heti adatgyűjtésén alapuló többlethalandósági mutatója alapján. Hazánkban ennél is alacsonyabb számokat regisztráltak, ami még a járvány előtti időszak értékeinél is kevesebb.

Fotó: Julian Stratenschulte / DPA / AFP

Bár a Covid-19 halálesetekhez közvetlenül kapcsolódó adatok nemzetközi összehasonlíthatósága vitatható a halálokok osztályozására vonatkozó eltérő szabályok miatt, az Eurostat megközelítése minden halálesetre kiterjed, így általános mérőszámot biztosít a válság halálozási arányra gyakorolt hatásáról, rávilágítva az egészségügyi válság nagyságrendjére.

Többlethalandósági adatok értelmezése

A többlethalandóság a Covid-19 okozta válság során mért, minden okból bekövetkezett halálesetek számát jelenti, amely meghaladja a járvány előtti, "normális" körülmények között megfigyelhető értéket. A mutató tehát az adott időszakban bármilyen okból elhunytak számát veszi alapul és a korábbi évek bázisával hasonlítja össze, amelyet még nem érintett a világjárvány. Ebben az esetben a bázis a 2016-2019 közötti időszakban az egyes hónapokban bekövetkezett halálesetek átlagos száma.

Hazánkban alacsonyabb volt a többlethalálozás aránya idén januárban, mint a járvány okozta válságidőszak előtti években. A csökkenés 0,2 százalékos.

Az uniós átlaghoz képest ugyanakkor Magyarországon a 2020 novemberi, tavaly március-áprilisi, valamint a tavaly novemberi csúcsidőszakokban jóval magasabb volt a többlethalálozások aránya az uniós átlagnál. A szomszédos uniós országok adatai is hasonló dinamikát mutatnak, bár Szlovénia esetében igen nagy, 90 százalék körüli kiugrást is láthatunk a 2020 novemberi időszakban, ami egy évvel később már 50 százalék körülire mérséklődött. Szlovákiában ennél magasabbak voltak a tavaly év végi halálozási számok; még decemberben is több mint 50 százalékos többlethalálozást láthatunk.

Romániában pedig még a 110 százalékot is meghaladta a többlethalálozási arány tavaly októberben. Mindamellett, akad olyan ország is a mérések alapján, ahol alig növekedett a többlethalálozás aránya a járvány alatt, mint például Finnországban, ahol 2020-tól kezdve a legmagasabb többlethalálozási arány 14,7 százalék volt.

Az uniós átlag 2020 novemberben érte el a csúcsot 40 százalékkal, de még tavaly novemberben is 26,3 százalékot regisztráltak. Idén januárra azonban jelentősen csökkent ez az arány, 7,7 százalékra.